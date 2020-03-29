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Российское правительство образовало президиум

29 марта 2020, 20:35  •  27 • Политика
В России образован президиум правительства страны. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Соответствующий документ был рассмотрен и одобрен на заседании, которое прошло 26 марта, отмечается на сайте правительства.
В состав президиума вошли премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко. Также в его состав вошили глава МЧС Евгений Зиничев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр труда Антон Котяков, глава МИДа Сергей Лавров, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Минюста Константин Чуйченко и министр обороны Сергей Шойгу.
Образовать президиум «для решения оперативных вопросов» ранее предложил глава кабмина Михаил Мишустин. Заседания органа будут проводиться по необходимости.
26 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал президиум «более мобильной структурой».
«Дело в том, что в правительстве чаще всего рассматриваются вопросы, которые не требуют сбора всего массивного коллектива кабинета министров, где можно было бы ограничиться президиумом», — отмечал он, пишет «Федеральное агентство новостей».

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