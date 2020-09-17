Российское посольство запросило у Германии доступ к Навальному, сославшись на Венскую конвенцию

Согласно статье 36 Конвенции, консульские должностные лица могут поддерживать контакт с согражданами и иметь к ним доступ. В соответствии с этим документом посольство направило в Министерство иностранных дел Германии ноту об обеспечении консульского доступа к Навальному, сообщает газета "Коммерсантъ".

Напомним, Алексей Навальный в настоящее время находится в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили на лечение после ухудшения самочувствия в самолёте Томск - Москва. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный якобы был отравлен "Новичком", однако отказалась представить России какие-либо материалы по "берлинскому пациенту".

Примечательно, что в своё время российские дипломаты просили у британских властей разрешить доступ к Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которые тоже якобы были отравлены "Новичком" и тоже благополучно пережили отравление. Однако Лондон отказался следовать Венской конвенции.