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Российское посольство запросило у Германии доступ к Навальному, сославшись на Венскую конвенцию
17 сентября 2020, 11:05 • 127 • Политика
Российское посольство в Германии запросило у Берлина доступ к Алексею Навальному, который всё ещё находится в клинике "Шарите". При этом дипломаты сослались на Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 года.
Согласно статье 36 Конвенции, консульские должностные лица могут поддерживать контакт с согражданами и иметь к ним доступ. В соответствии с этим документом посольство направило в Министерство иностранных дел Германии ноту об обеспечении консульского доступа к Навальному, сообщает газета "Коммерсантъ".
Напомним, Алексей Навальный в настоящее время находится в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили на лечение после ухудшения самочувствия в самолёте Томск - Москва. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный якобы был отравлен "Новичком", однако отказалась представить России какие-либо материалы по "берлинскому пациенту".
Примечательно, что в своё время российские дипломаты просили у британских властей разрешить доступ к Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которые тоже якобы были отравлены "Новичком" и тоже благополучно пережили отравление. Однако Лондон отказался следовать Венской конвенции.
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