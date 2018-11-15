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Российское посольство в Берлине оцеплено из-за подозрительного автомобиля
15 ноября 2018, 04:09 • 49 • В мире
Немецкая полиция оцепила территорию у посольства России в Берлине. Меры приняты вследствие обнаружения подозрительного автомобиля. Об этом рассказал представитель пресс-службы правоохранителей.
Как стало известно, прямо перед посольством неизвестными был припаркован черный легковой Mercedes. В настоящее время эксперты проверяют машину.
Представители посольства России проинформированы о произошедшем инциденте. Напомним, на улице перед посольством нельзя парковать машины, не имея специального разрешения. Такие меры безопасности установлены для предотвращения возможных терактов против сотрудников диппредставительств и их посетителей.
Рядом с посольством расположена станция городских электропоездов S-Bahn «Бранденбургские ворота». По сообщению пресс-службы транспортного управления, сейчас поезда линий S1, S2 и S25, проходящие через эту станцию, не останавливаются на ней.
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