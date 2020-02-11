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Российское оружие напугало Норвегию. Дополнил панику китайский интернет

11 февраля 2020, 08:24  •  161 • В мире
Руководитель службы внешней разведки Норвегии Мортен Хага Лунде заявил, что военная мощь России может угрожать его стране. В докладе "Фокус 2020" он рассказал об опасениях из-за испытания новых видов "супероружия". Также опасность для Норвегии представляет Китай из-за высокого развития технологий.
По словам Лунде, которые передала телерадиокомпания NRK, угрозу для интересов Норвегии представляют факторы, связанные с Россией и Китаем. Он отметил, что Москва часто проводит большие военные учения, укрепляется в северной акватории Баренцева моря и на Кольском полуострове. Также опасения вызывают испытания неподалеку от границ с Норвегией "супероружия". Россия, по мнению главы службы внешней разведки, своими усовершенствованными системами вооружения обеспечивает "более динамичную военную мощь".
Лунде указал, что новое оружие России "способствует демонтажу структуры международной безопасности". Речь шла о комплексах, о которых рассказал в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин в 2018 году. Лунде уверен: эти виды вооружения не регламентируются никакими существующими договорами.
"Эти вооружения представляют для Норвегии угрозу, которая заключается в возможности оказаться за русскими линиями, и при росте [российского] потенциала будет трудно это предотвратить", - заявил Мортен Хага Лунде.
От Китая исходит опасность в виде намерения создать "цифровой Шёлковый путь", то есть в числе прочего захватить контроль над сетями 5G.

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