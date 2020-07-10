Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным: Кому нельзя принимать "Авифавир"

Одобренный Минздравом препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 может представлять серьёзную опасность для женщин, которые ждут ребенка. С таким заявлением выступил профессор научного центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

Он пояснил, что лекарство обладает тератогенным действием. Это означает, что препарат может вызвать нарушения развития плода. Поэтому "Авифавир" ни в коем случае нельзя применять беременным женщинам.

Да, препарат обладает тератогенным действием и применять его беременным или при планировании семьи категорически нельзя, - сказал Анатолий Альштейн в интервью радиостанция "Говорит Москва".

Компания-производитель "Авифавира" ГК "ХимРар" подтвердила это, добавив, что соответствующая информация указана в противопоказаниях. Минздрав России также в курсе ситуации. По информации Nation News, в доклинических испытаниях "Авифавира" было установлено, что он обладает тератогенным действием.