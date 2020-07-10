Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на ...
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
Главная / Политика

Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным: Кому нельзя принимать "Авифавир"

10 июля 2020, 20:00  •  135 • Политика
Российское лекарство от коронавируса признано опасным. "Применять его беременным или при планировании семьи категорически нельзя", - заявил профессор научного центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
Одобренный Минздравом препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 может представлять серьёзную опасность для женщин, которые ждут ребенка. С таким заявлением выступил профессор научного центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
Он пояснил, что лекарство обладает тератогенным действием. Это означает, что препарат может вызвать нарушения развития плода. Поэтому "Авифавир" ни в коем случае нельзя применять беременным женщинам.
Да, препарат обладает тератогенным действием и применять его беременным или при планировании семьи категорически нельзя, - сказал Анатолий Альштейн в интервью радиостанция "Говорит Москва".
Компания-производитель "Авифавира" ГК "ХимРар" подтвердила это, добавив, что соответствующая информация указана в противопоказаниях. Минздрав России также в курсе ситуации. По информации Nation News, в доклинических испытаниях "Авифавира" было установлено, что он обладает тератогенным действием.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



135
Источник
Похожие новости
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты случайно попали в Сеть
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны" всех обманули?
10 июля 2020, 01:00
Задержание Фургала напомнило о трагедии с детьми в Хабаровском крае
10 июля 2020, 13:00
Украинцы разозлились из-за переезда Зеленского
10 июля 2020, 01:00
НАТО обоснуется в Чёрном море? Ждущая нападения Украина позвала "папу"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июля 2020, 01:00
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глаза...
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты сл...
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны"...
10 июля 2020, 03:00
Русских солдат до сих пор с благодарностью вспоминают в Афганистане: Всё из-за США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июля 2020, 02:00
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специальным налогом
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раскрыл секрет Путина
04 июля 2020, 01:00
"Американцы одержимы Россией": Байдена назвали "отсталым стариком" после его выпада в сторону Путина
05 июля 2020, 01:00
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидовал весь салон
04 июля 2020, 15:00
Получили даже больше: поляки стрясли с "Газпрома" огромную сумму
07 июля 2020, 07:00
Сохранится ли за С-400 статус передового инструмента ПРО? События в небе Сирии смешали карты военным обозревателям
05 июля 2020, 10:00
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.