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Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным: Кому нельзя принимать "Авифавир"
10 июля 2020, 20:00 • 135 • Политика
Российское лекарство от коронавируса признано опасным. "Применять его беременным или при планировании семьи категорически нельзя", - заявил профессор научного центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
Одобренный Минздравом препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 может представлять серьёзную опасность для женщин, которые ждут ребенка. С таким заявлением выступил профессор научного центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
Он пояснил, что лекарство обладает тератогенным действием. Это означает, что препарат может вызвать нарушения развития плода. Поэтому "Авифавир" ни в коем случае нельзя применять беременным женщинам.
Компания-производитель "Авифавира" ГК "ХимРар" подтвердила это, добавив, что соответствующая информация указана в противопоказаниях. Минздрав России также в курсе ситуации. По информации Nation News, в доклинических испытаниях "Авифавира" было установлено, что он обладает тератогенным действием.
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