Российское дело - фейк, а Пелоси больная женщина: Трамп откровенно высказался перед журналистами

Во время беседы с журналистами Трамп заявил о том, что российское дело - это выдуманная, сфабрикованная история.

Он подчеркнул, что демократы заявили о том, что Тулси Габбард является российским агентом.

"Я знаю, что это не так", - подчеркнул он.

Трамп также отметил, что затем они добрались до доктора Джилл Стайн из Партии "зелёных".

"Они сказали, что она была русским агентом. Я её совсем не знаю, я знаю, что она не русский агент", - подчеркнул он.

Касательно же спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси он заявил, что у неё проблемы с головой.

"Пелоси - больная женщина. У неё много проблем, много психических проблем", - отметил он.