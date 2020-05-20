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Российское дело - фейк, а Пелоси больная женщина: Трамп откровенно высказался перед журналистами
20 мая 2020, 16:55 • 11 • Политика
Дональд Трамп, очевидно, утомившись от бесконечных голословных обвинений в "тайных связях" с Россией, откровенно высказался перед журналистами. Российское дело - настоящий фейк, а Нэнси Пелоси - больная женщина, отрезал американский президент.
Во время беседы с журналистами Трамп заявил о том, что российское дело - это выдуманная, сфабрикованная история.
Он подчеркнул, что демократы заявили о том, что Тулси Габбард является российским агентом.
"Я знаю, что это не так", - подчеркнул он.
Трамп также отметил, что затем они добрались до доктора Джилл Стайн из Партии "зелёных".
"Они сказали, что она была русским агентом. Я её совсем не знаю, я знаю, что она не русский агент", - подчеркнул он.
Касательно же спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси он заявил, что у неё проблемы с головой.
"Пелоси - больная женщина. У неё много проблем, много психических проблем", - отметил он.
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