Российско-турецкий оборонный контракт – чем ответят США и Европа?

Системы С-400 появятся у границ Сирии и берегов Кипра

Начиная с 8 июля, средства массовой информации Турции широко освещают процесс поставок экспортного варианта российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», приобретённых Анкарой, невзирая на резкие возражения Вашингтона.

На авиабазу Мюрдед (ранее Акынджи) близ турецкой столицы прибыо уже тринадцать российских самолётов с комплектующими к этой оборонительной системе. Турецкие журналисты в первых числах июля побывали на полигоне в подмосковной Кубинке, чтобы лично убедиться в возможностях российского оружия. Журналистам были продемонстрированы две системы – функционирующая и только что произведённая на предприятии «Алмаз-Антей», и подробно рассказано о тактико-технических характеристиках С-400, в том числе в сравнении с американскими аналогами. Около сотни турецких военнослужащих проходили обучение по работе с системой, а в эти дни в Турцию прибывают российские специалисты для участия в сборке и развёртывании ЗРК. По словам Дмитрия Пескова, предполагается частичная передача технологий турецкой стороне, что означает качественно иной уровень сотрудничества в этой чувствительной сфере.

«Мы становимся одной из немногих стран с новейшими системами ПВО. Цель – их производство вместе с РФ, и мы это сделаем», – в очередной раз подтвердил 15 июля турецкий президент и продолжил: «Они сказали, что Турция не купит С-400! А к нам уже восьмой самолет прилетел, идет разгрузка. Надеюсь, в апреле 2020 года мы поставим точку в этом процессе». И это – одно из множества подобных заявлений.

Настойчивость, с какой турецкий лидер подчёркивает важность оборонного контракта с Россией, приводит к выводу об исключительно серьёзном значении этого вопроса для Турции. Ощутимые поражения последнего времени (в частности, поражение кандидата от правящей партии на повторных выборах мэра Стамбула), уход некогда ближайших соратников в самостоятельное политическое плавание, экономические неурядицы – всё это требует от Эрдогана эффектной демонстрации крупного внешнеполитического успеха. Согласно недавнему опросу Университета Кадир Хас, более 81 процента граждан считают Соединённые Штаты угрозой для Турции (в 2018 году таких было около 60 процентов); Россия заняла в списке источников угроз только 12-е место (44,2 процента), пропустив вперёд Францию, Великобританию и Германию. Растёт запрос на укрепление обороноспособности и отстаивание экономических интересов Турции.

Начало поставок систем С-400 совпало с трёхлетней годовщиной подавления попытки антиэрдогановского путча, по случаю чего в Турции отмечается государственный праздник – День демократии и национального единства. Стоит подчеркнуть, что по вопросу о необходимости полной реализации сделки с Россией Эрдоган и его внутриполитические оппоненты (прежде всего, из Народно-Республиканской партии, контролирующей ключевые городские агломерации) придерживаются единой точки зрения.

Несмотря на подчёркнуто примирительную риторику Дональда Трампа, переводящего стрелки на «глупость» Барака Обамы, в ближайшее время Белый дом будет вынужден окончательно определиться с вариантом реагирования на «неправильное» поведение своего союзника. Госсекретарь Майк Помпео в недавнем интервью The Washington Post сказал, что «президент Трамп будет соблюдать закон», имея в виду пресловутый акт «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Приобретение Турцией российских ЗРК С-400 – «неправильное» и «разочаровывающее», оно подрывает потенциал американского истребителя-«невидимки» F-35, негативно влияя на возможности Вашингтона поддерживать преимущество в воздухе, заявил 16 июля кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер. «Если меня утвердят, то я буду говорить моему коллеге министру обороны [Хулуси Акару. – Авт.], что наша политика заключается в том, что у вас может быть либо С-400, либо F-35, но не и то и другое».

В США опасаются, что наличие в Турции одновременно и С-400, и F-35 позволит радарам первых «научиться» вычислять и отслеживать вторые. В Пентагоне утверждают, что российские военные с помощью дислоцированных в Турции систем С-400 обретут возможность собирать конфиденциальные данные об американских самолётах пятого поколения, призванных играть ключевую роль в будущих операциях НАТО по всему миру. Скажется это и на возможности Запада воздействовать на процессы в самой Турции. После подавления попытки государственного переворота в июле 2016 года под подозрение в причастности к ней попали многие офицеры турецких военно-воздушных сил, проходившие обучение на Западе и связанные с базой в Инджирлике. Как напоминает агентство Anadolu, в попытке свержения Эрдогана приняли участие около 8 тысяч военнослужащих при поддержке 35 истребителей, 37 вертолётов, 74 танков и трёх катеров. Драматические события трёхлетней давности актуализировали проблему создания в стране самостоятельной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Наряду с нормализацией двусторонних российско-турецких отношений после уничтожения российского бомбардировщика в небе над Сирией 24 ноября 2015 года, это позволило начать содержательные переговоры по приобретению систем С-400 и провести их через многочисленные подводные рифы (о заключении сделки стоимостью 2,5 млрд долл., 55% которой представляют собой российские кредитные средства, было объявлено в декабре 2017 года). Системы С-400 способны устранять широкий спектр угроз, исходящих от БПЛА, истребителей и крылатых ракет, признаёт британская Financial Times в статье «Почему покупка Турцией ракет С-400 возмущает США».

Исключение же предприятий турецкого военно-промышленного комплекса из ведомой Lockheed Martin программы производства самолётов F-35 чревато затягиванием сроков её реализации. При этом открываются пути к заключению новых контрактов на приобретение российской военной продукции. В частности, речь может идти об экспортном варианте многофункционального истребителя Су-35С, адаптированного под потребности заказчика и гораздо более приемлемого по цене и условиям технического сопровождения, нежели перехваленный американский аналог.

Растущее отчуждение между Турцией и её союзниками по НАТО находит проявление и в ряде ограничительных мер со стороны Европейского совета, о которых было объявлено 15 июля. В ответ на буровые работы на шельфе непризнанной «Турецкой Республики Северного Кипра» (к западу и северо-востоку от острова в его территориальных водах, куда были направлены корабли «Фатих» и «Явуз»), ЕС заморозил диалог на высоком уровне, сократил помощь Анкаре на 2020 год, порекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах и поручил продолжить работу над вариантами санкций. Согласно одной из версий, российские системы будут размещены в Турции таким образом, чтобы в радиус их действия попадали потенциально богатые углеводородами спорные шельфовые районы Восточного Средиземноморья. В мае турецкая армия и флот проводили здесь, а также в Эгейском и Чёрном морях учения «Морской волк» с привлечением около 60 боевых самолётов, свыше 30 вертолётов, 130 кораблей и около 26 тысяч военнослужащих. Манёвры встретили резкую реакцию в Афинах и Никосии, активно развивающих военно-политическое партнёрство с Вашингтоном.

Размещение одного или двух из числа поставляемых Россией четырёх дивизионов С-400, пишет турецкая Milli Gazete, где-нибудь в районе Мерсина / Искендеруна и Шанлы-Урфа с целью прикрытия северной части Кипра, районов шельфовой геологоразведки и ведущих к ним морских коммуникаций – совершенно реальный вариант. Называется также как один из предполагаемых районов размещения ЗРК Биреджик, близ сирийской границы.