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Российский журналист, наблюдавший за выборами в США, задержан ФБР

11 ноября 2018, 12:24  •  31 • Политика
Российские дипломаты обратились в Госдепартамент за разъяснениями по поводу задержания в аэропорту Вашингтона российского журналиста, первого зампреда комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества Александра Малькевича, который выступал наблюдателем на выборах в Мэриленде.
Малькевич выступал в качестве общественного наблюдателя во время выборов, которые состоялись в США 6 ноября. Он побывал на трех избирательных участках в штате Мэриленд, а также в штабе кандидата в губернаторы Мэриленда, представителя Республиканской партии США Ларри Хогана.
О своих наблюдениях он отчитался в Национальном пресс-клубе Вашингтона. Журналист признался, что находится в «глубочайшем шоке» от того уровня нарушений, который наблюдал. В частности, он упомянул о ситуации, когда общественного наблюдателя от избирательной комиссии Нью-Йорка вывели с участка, несмотря на наличие всех документов - только потому, что она была русской. Также Малькевич констатировал «моральное банкротство» американских мейнстримовых СМИ, говорится в отчете на сайте ОП РФ.
«Америка сама себе преподала очень любопытный урок, связанный с тем, что в очередной раз морально обанкротились мейнстримовые СМИ, которым здесь, в общем-то, уже никто и не верит. Я смотрел предвыборные марафоны, которые шли на больших телеканалах, и меня не покидало чувство неловкости за коллег. Большие американские телеканалы проявили себя крайне тенденциозно: даже во время подсчета голосов, когда, казалось бы, никакую агитацию вести уже не нужно, они откровенно сопереживали Демократической партии. Такой примитивной пропаганды я не встречал даже в худшие советские времена! Я в очередной раз убедился, что качественная американская журналистика закончилась», - отметил представитель Общественной палаты России.

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