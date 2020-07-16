Российский закон вызвал ворчание на Украине: "Притесняют наших"

Госдума в первом чтении приняла закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части её территории. Данный закон, как отмечали в нижней палате парламента, стал первым после внесения изменений в Конституцию России.

Данным документом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности. Согласно инициативе, таковым признаётся нарушение территориальной целостности страны, в том числе отчуждение части её территории.

На Украине этот закон приняли с обеспокоенностью. Своё мнение в Facebook высказала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. По её словам, закон притесняет права украинцев в Крыму.

По её мнению, украинские граждане, имеющие проукраинскую позицию, окажутся беззащитны перед этим законом.

"Таким образом "страна-агрессор" нарушает 10-ю статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения мнения.

Это право включает, в частности, свободу придерживаться своего мнения и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ", - написала она в Facebook.