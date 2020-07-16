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Российский закон вызвал ворчание на Украине: "Притесняют наших"

16 июля 2020, 11:00  •  189 • Политика
Киев обвинил Москву в притеснении живущих в Крыму украинцев. Таким мнением в Facebook поделилась уполномоченный Верховой рады по правам человека Людмила Денисова. По её словам, притеснением украинцев является законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России.
Госдума в первом чтении приняла закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части её территории. Данный закон, как отмечали в нижней палате парламента, стал первым после внесения изменений в Конституцию России.
Данным документом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности. Согласно инициативе, таковым признаётся нарушение территориальной целостности страны, в том числе отчуждение части её территории.
На Украине этот закон приняли с обеспокоенностью. Своё мнение в Facebook высказала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. По её словам, закон притесняет права украинцев в Крыму.
По её мнению, украинские граждане, имеющие проукраинскую позицию, окажутся беззащитны перед этим законом.
"Таким образом "страна-агрессор" нарушает 10-ю статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения мнения.
Это право включает, в частности, свободу придерживаться своего мнения и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ", - написала она в Facebook.

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