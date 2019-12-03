Российский закон об иностранных агентах и его американская критика • 98 • Аналитика

Наглость Вашингтона, вмешивающегося во внутренние дела суверенных государств, переходит все границы. Недавно США выразили возмущение принятием в России закона об иностранных агентах. Но какое отношение американская администрация имеет к нашей стране и принимаемым в ней законам?



Из-за чего возбудились в Штатах?

Госдума и Совет Федерации одобрили очередной закон, разработанный сенатором Андреем Клишасом. В соответствии с документом иностранными агентами могут быть признаны физические лица, если они транслируют информацию, распространяемую зарубежными масс-медиа, а также если они получают деньги и иные материальные вознаграждения от иностранных государств и организаций.





Законопроект действительно вызывает большие вопросы. Например, иностранными агентами могут признать журналистов, причем не обязательно даже сотрудничающих с иностранной прессой. Достаточно будет того, что они передадут информацию, опубликованную в зарубежной прессе. Издания, которые публикуют переводные зарубежные статьи, будут вынуждены маркировать свою продукцию.



Кроме того, сам статус иностранного агента предполагает наличие агентских отношений между иностранным и российским субъектами. Но факт получения денег из-за рубежа никак не связан с этими агентскими отношениями. Например, можно получить грант, приз, премию, гонорар за какой-либо материал, который вообще не имеет никакого отношения к политической жизни общества. Можно опубликовать научную статью в журнале, получить за нее гонорар от иностранной организации – и также оказаться в списке «иностранных агентов».



Кроме того, далеко не все масс-медиа, общественные и политические организации иностранных государств враждебны по отношению к нашей стране и представляют для нее какую-либо опасность. Но законопроект не делает между иностранными акторами различий, что чревато обобщенным подходом, который неизбежно приведет к большим проблемам в будущем. Явно, что власть принимает закон для того, чтобы иметь возможность применять его выборочно, в отношении тех лиц или структур, которые угрожают ее интересам.



Но ведь мы прекрасно понимаем, что в текущей политической и социально-экономической ситуации критиковать власть и ее политику совсем не означает идти против интересов России и ее народа. Более того, у настоящих патриотов вопросов к власти не меньше, чем у оппозиции, правда вопросы эти несколько другого характера. И в контексте принятия закона один из таких вопросов может быть задан сразу же: А причислят ли к иностранным агентам многочисленных жен и отпрысков российской властной, творческой, финансовой элиты, проживающих за пределами страны, имеющих там недвижимость, банковские счета, и посредством родственных связей способных влиять на своих высокопоставленных или уважаемых в России родителей и супругов?



Тем не менее, принятие такого закона – внутреннее дело России. Именно россиянам (политикам, общественным деятелям, организациям, отдельным гражданам) имеет смысл обсуждать принятие подобного закона. Но не американскому руководству, которое позволяет себе оценивать законодательные акты, принимаемые в суверенном государстве.



Тем не менее, официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус уже успела опубликовать в своем «Твиттере» гневный пост, оценивающий закон об иностранных агентах.

Мы встревожены поспешным принятием российским парламентом еще одного закона об «иностранных агентах», который может использоваться для подавления независимых голосов. Призываем Россию уважать взятые на себя обязательства по защите свободы слова,

— подчеркнула представитель Госдепа.



Тревога США вполне понятна. Закон об иностранных агентах в первую очередь ударит по многочисленным масс-медиа либерального толка, многие из которых действительно существуют на получаемые из-за рубежа деньги. Уже сейчас статус иностранных агентов имеют «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также несколько региональных средств массовой информации. В обозримом будущем список СМИ, подпадающих под действие закона, может расшириться.



Конечно, Госдеп США не мог в сложившейся ситуации не выразить дежурное возмущение по поводу принятия закона об иностранных агентах. Но та форма, в какой американские дипломаты привыкли оценивать действия российских властей, вызывает вполне закономерное недовольство в самой России. В конце концов, в Москве не позволяют себе оценивать американские законы, многие из которых довольно сомнительны с точки зрения соблюдения тех же прав человека.



«Сами такие!» В России ответили американцам

После критического поста официального представителя Госдепа США посыпались и ответные заявления со стороны российских политиков. Так, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью RT попенял, что американцы, мол, сами жестко регулируют деятельность иностранных агентов на территории США. И это действительно так.



Более того, российские законодатели, разрабатывая новый законопроект, детально изучали именно американский опыт работы с иностранными агентами. В США, кстати, регистрация в качестве иностранного агента обязательна, в противном случае можно столкнуться с куда более серьезными неприятностями, чем в России. Так, в случае нарушения закона об иностранных агентах в США можно получить до пяти лет лишения свободы.







Типичный пример – дело Марии Бутиной. Напомним, что девушку обвинили именно в том, что она являлась (якобы) иностранным агентом и работала на территории США без регистрации в этом качестве. По мнению следственных органов США, Бутина пыталась внедриться в американские структуры и направлять их политику в выгодное для Москвы русло. За все это Бутиной грозило до пятнадцати лет тюрьмы. В конце концов Бутину вынудили дать частичное признание, осудили на 18 месяцев лишения свободы и лишь после отбытия части этого срока освободили. Чем дело Бутиной не пример политических репрессий в США?



Но если действовать подобными методами на своей территории США считают возможным и абсолютно оправданным, то по отношению к другим государствам Вашингтон сразу же включает привычную демагогию о нарушении прав человека, угрозе свободе слова, покушении на принципы демократии.



Точно такую же реакцию мы увидели и сейчас, когда в Государственном департаменте попытались оценить российский закон об иностранных агентах. Но своими словами представитель Госдепа лишь рассердила большую часть российского общества, которая, вне зависимости от своего отношения к российской власти и лично к Путину, вмешательства США во внутренние дела своей страны не хочет никоим образом.



Политика двойных стандартов

США, как известно, используют политику «двойных стандартов» во всем. Два государства на Ближнем Востоке. В одном светский президент, врач по специальности, и обычное светское общество – там разжигается гражданская война, а президент объявляется жестоким диктатором. В другом государстве – наследственная абсолютная монархия, дворцовые интриги, средневековые порядки, смертная казнь посредством отрубания головы, женщины на положении «недограждан» — и ничего, диктатурой такая страна не считается, поскольку является близким союзником и партнером Соединенных Штатов.



Точно такая же модель применяется и к закону об иностранных агентах. Это свою политическую систему Вашингтон тщательно защищает от любого иностранного влияния. Где та же американская оппозиция? Ее нет, есть лишь две правящие партии – Демократическая и Республиканская, представители которых сменяют друг друга десятилетиями, а их политика практически не меняется. Все остальные политические силы США, вне зависимости от принадлежности к правому или левому сегментам политического пространства, от реальной политики изолированы, во власть не допускаются и влиять на нее могут лишь очень опосредованно. Полный пенсион



Не будем уже вспоминать о том, какой была политика США во время «холодной войны» в отношении коммунистов и социалистов, которых подозревали в связях с Советским Союзом. Но если США можно подавлять свою оппозицию, запрещать иностранцам влиять на политическую жизнь страны, то другим странам – нет, причем именно в тех случаях, когда оппозиция поддерживается США.



Если США поддерживают правящий режим, то репрессивных законов и действий в Вашингтоне замечать не будут, иначе как объяснить отсутствие «обеспокоенности» по поводу русскоязычных в Прибалтике и на Украине, шиитов в Саудовской Аравии?



Все мы – свидетели того, как в Америке уже несколько лет не утихает скандал по поводу якобы имевшего место вмешательства со стороны России в американские выборы. Расследование инициировано в отношении самого действующего президента Дональда Трампа, представителей его окружения. При этом никаких доказательств не приводится, поскольку если бы они были, то о них было бы давно известно всему миру, а Трампа уже со скандалом бы выгнали из Белого дома.





Между тем сами США регулярно вмешиваются не только в выборы, но и вообще в общественно-политическую жизнь других государств. Чего стоят одни американские флаги у протестующих в том же Гонконге, во время многочисленных оранжевых революций в самых разных странах мира — от Центральной Америки до Восточной Азии!



Россия – также не исключение. Чего стоят одни встречи американских дипломатов с представителями российской оппозиции. Вот, спрашивается, какое отношение посол США имеет к российской внепарламентской оппозиции? Но такие встречи были, и сам их факт свидетельствует о том, что в Вашингтоне считают не только возможным, но и необходимым работать с российской оппозицией. И оппозиционные партии и политики интересуют американское руководство лишь с точки зрения возможности их применения для проведения проамериканской политики в России.



Финансируемые из США средства массовой информации действительно занимают очень критическую позицию по отношению к современной российской власти, политической системе, к действиям России на мировой арене. И эта позиция транслируется в российское общество. Так или иначе, но то же «Радио Свобода» охватывает миллионы россиян и способно влиять на их мировоззрение, политические представления, а значит, в перспективе, и на их политическое поведение. Стоит ли пояснять, почему такая ситуация опасна для политической стабильности российского государства?



С другой стороны, в России уже был печальный опыт борьбы с иностранными агентами, под маховик которой попали не только реальные враги страны, но и множество случайных людей, не имевших никакого отношения к политической деятельности и, тем более, к иностранным государствам.



Поэтому расплывчатость формулировок в новом законе наталкивает на вполне обоснованные подозрения, что его будут использовать не только и даже не столько против подлинных американских агентов, сколько против тех политических и общественных сил, которые выступают с критикой социальной и экономической политики российских властей.



И не обойдется, разумеется, без прелестей «палочной системы», когда сотрудники компетентных органов займутся розыском иностранных агентов, чтобы поставить галочки в отчеты о проделанной работе. Как в ситуации с преследованием за демонстрацию нацистской символики, когда к ответственности привлекали людей, опубликовавших фотографии с Парада Победы 1945 года, с летевшими к подножию Мавзолея В.И. Ленина нацистскими знаменами. Наглость Вашингтона, вмешивающегося во внутренние дела суверенных государств, переходит все границы. Недавно США выразили возмущение принятием в России закона об иностранных агентах. Но какое отношение американская администрация имеет к нашей стране и принимаемым в ней законам?Госдума и Совет Федерации одобрили очередной закон, разработанный сенатором Андреем Клишасом. В соответствии с документом иностранными агентами могут быть признаны физические лица, если они транслируют информацию, распространяемую зарубежными масс-медиа, а также если они получают деньги и иные материальные вознаграждения от иностранных государств и организаций.Законопроект действительно вызывает большие вопросы. Например, иностранными агентами могут признать журналистов, причем не обязательно даже сотрудничающих с иностранной прессой. Достаточно будет того, что они передадут информацию, опубликованную в зарубежной прессе. Издания, которые публикуют переводные зарубежные статьи, будут вынуждены маркировать свою продукцию.Кроме того, сам статус иностранного агента предполагает наличие агентских отношений между иностранным и российским субъектами. Но факт получения денег из-за рубежа никак не связан с этими агентскими отношениями. Например, можно получить грант, приз, премию, гонорар за какой-либо материал, который вообще не имеет никакого отношения к политической жизни общества. Можно опубликовать научную статью в журнале, получить за нее гонорар от иностранной организации – и также оказаться в списке «иностранных агентов».Кроме того, далеко не все масс-медиа, общественные и политические организации иностранных государств враждебны по отношению к нашей стране и представляют для нее какую-либо опасность. Но законопроект не делает между иностранными акторами различий, что чревато обобщенным подходом, который неизбежно приведет к большим проблемам в будущем. Явно, что власть принимает закон для того, чтобы иметь возможность применять его выборочно, в отношении тех лиц или структур, которые угрожают ее интересам.Но ведь мы прекрасно понимаем, что в текущей политической и социально-экономической ситуации критиковать власть и ее политику совсем не означает идти против интересов России и ее народа. Более того, у настоящих патриотов вопросов к власти не меньше, чем у оппозиции, правда вопросы эти несколько другого характера. И в контексте принятия закона один из таких вопросов может быть задан сразу же: А причислят ли к иностранным агентам многочисленных жен и отпрысков российской властной, творческой, финансовой элиты, проживающих за пределами страны, имеющих там недвижимость, банковские счета, и посредством родственных связей способных влиять на своих высокопоставленных или уважаемых в России родителей и супругов?Тем не менее, принятие такого закона – внутреннее дело России. Именно россиянам (политикам, общественным деятелям, организациям, отдельным гражданам) имеет смысл обсуждать принятие подобного закона. Но не американскому руководству, которое позволяет себе оценивать законодательные акты, принимаемые в суверенном государстве.Тем не менее, официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус уже успела опубликовать в своем «Твиттере» гневный пост, оценивающий закон об иностранных агентах.— подчеркнула представитель Госдепа.Тревога США вполне понятна. Закон об иностранных агентах в первую очередь ударит по многочисленным масс-медиа либерального толка, многие из которых действительно существуют на получаемые из-за рубежа деньги. Уже сейчас статус иностранных агентов имеют «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также несколько региональных средств массовой информации. В обозримом будущем список СМИ, подпадающих под действие закона, может расшириться.Конечно, Госдеп США не мог в сложившейся ситуации не выразить дежурное возмущение по поводу принятия закона об иностранных агентах. Но та форма, в какой американские дипломаты привыкли оценивать действия российских властей, вызывает вполне закономерное недовольство в самой России. В конце концов, в Москве не позволяют себе оценивать американские законы, многие из которых довольно сомнительны с точки зрения соблюдения тех же прав человека.После критического поста официального представителя Госдепа США посыпались и ответные заявления со стороны российских политиков. Так, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью RT попенял, что американцы, мол, сами жестко регулируют деятельность иностранных агентов на территории США. И это действительно так.Более того, российские законодатели, разрабатывая новый законопроект, детально изучали именно американский опыт работы с иностранными агентами. В США, кстати, регистрация в качестве иностранного агента обязательна, в противном случае можно столкнуться с куда более серьезными неприятностями, чем в России. Так, в случае нарушения закона об иностранных агентах в США можно получить до пяти лет лишения свободы.Типичный пример – дело Марии Бутиной. Напомним, что девушку обвинили именно в том, что она являлась (якобы) иностранным агентом и работала на территории США без регистрации в этом качестве. По мнению следственных органов США, Бутина пыталась внедриться в американские структуры и направлять их политику в выгодное для Москвы русло. За все это Бутиной грозило до пятнадцати лет тюрьмы. В конце концов Бутину вынудили дать частичное признание, осудили на 18 месяцев лишения свободы и лишь после отбытия части этого срока освободили. Чем дело Бутиной не пример политических репрессий в США?Но если действовать подобными методами на своей территории США считают возможным и абсолютно оправданным, то по отношению к другим государствам Вашингтон сразу же включает привычную демагогию о нарушении прав человека, угрозе свободе слова, покушении на принципы демократии.Точно такую же реакцию мы увидели и сейчас, когда в Государственном департаменте попытались оценить российский закон об иностранных агентах. Но своими словами представитель Госдепа лишь рассердила большую часть российского общества, которая, вне зависимости от своего отношения к российской власти и лично к Путину, вмешательства США во внутренние дела своей страны не хочет никоим образом.США, как известно, используют политику «двойных стандартов» во всем. Два государства на Ближнем Востоке. В одном светский президент, врач по специальности, и обычное светское общество – там разжигается гражданская война, а президент объявляется жестоким диктатором. В другом государстве – наследственная абсолютная монархия, дворцовые интриги, средневековые порядки, смертная казнь посредством отрубания головы, женщины на положении «недограждан» — и ничего, диктатурой такая страна не считается, поскольку является близким союзником и партнером Соединенных Штатов.Точно такая же модель применяется и к закону об иностранных агентах. Это свою политическую систему Вашингтон тщательно защищает от любого иностранного влияния. Где та же американская оппозиция? Ее нет, есть лишь две правящие партии – Демократическая и Республиканская, представители которых сменяют друг друга десятилетиями, а их политика практически не меняется. Все остальные политические силы США, вне зависимости от принадлежности к правому или левому сегментам политического пространства, от реальной политики изолированы, во власть не допускаются и влиять на нее могут лишь очень опосредованно.Не будем уже вспоминать о том, какой была политика США во время «холодной войны» в отношении коммунистов и социалистов, которых подозревали в связях с Советским Союзом. Но если США можно подавлять свою оппозицию, запрещать иностранцам влиять на политическую жизнь страны, то другим странам – нет, причем именно в тех случаях, когда оппозиция поддерживается США.Если США поддерживают правящий режим, то репрессивных законов и действий в Вашингтоне замечать не будут, иначе как объяснить отсутствие «обеспокоенности» по поводу русскоязычных в Прибалтике и на Украине, шиитов в Саудовской Аравии?Все мы – свидетели того, как в Америке уже несколько лет не утихает скандал по поводу якобы имевшего место вмешательства со стороны России в американские выборы. Расследование инициировано в отношении самого действующего президента Дональда Трампа, представителей его окружения. При этом никаких доказательств не приводится, поскольку если бы они были, то о них было бы давно известно всему миру, а Трампа уже со скандалом бы выгнали из Белого дома.Между тем сами США регулярно вмешиваются не только в выборы, но и вообще в общественно-политическую жизнь других государств. Чего стоят одни американские флаги у протестующих в том же Гонконге, во время многочисленных оранжевых революций в самых разных странах мира — от Центральной Америки до Восточной Азии!Россия – также не исключение. Чего стоят одни встречи американских дипломатов с представителями российской оппозиции. Вот, спрашивается, какое отношение посол США имеет к российской внепарламентской оппозиции? Но такие встречи были, и сам их факт свидетельствует о том, что в Вашингтоне считают не только возможным, но и необходимым работать с российской оппозицией. И оппозиционные партии и политики интересуют американское руководство лишь с точки зрения возможности их применения для проведения проамериканской политики в России.Финансируемые из США средства массовой информации действительно занимают очень критическую позицию по отношению к современной российской власти, политической системе, к действиям России на мировой арене. И эта позиция транслируется в российское общество. Так или иначе, но то же «Радио Свобода» охватывает миллионы россиян и способно влиять на их мировоззрение, политические представления, а значит, в перспективе, и на их политическое поведение. Стоит ли пояснять, почему такая ситуация опасна для политической стабильности российского государства?С другой стороны, в России уже был печальный опыт борьбы с иностранными агентами, под маховик которой попали не только реальные враги страны, но и множество случайных людей, не имевших никакого отношения к политической деятельности и, тем более, к иностранным государствам.Поэтому расплывчатость формулировок в новом законе наталкивает на вполне обоснованные подозрения, что его будут использовать не только и даже не столько против подлинных американских агентов, сколько против тех политических и общественных сил, которые выступают с критикой социальной и экономической политики российских властей.И не обойдется, разумеется, без прелестей «палочной системы», когда сотрудники компетентных органов займутся розыском иностранных агентов, чтобы поставить галочки в отчеты о проделанной работе. Как в ситуации с преследованием за демонстрацию нацистской символики, когда к ответственности привлекали людей, опубликовавших фотографии с Парада Победы 1945 года, с летевшими к подножию Мавзолея В.И. Ленина нацистскими знаменами. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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