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Российский военный найден мёртвым в Гюмри. Возле тела нашли письмо
06 июля 2020, 12:00 • 94 • В мире
Российского военного нашли мёртвым в одной из квартир в Гюмри. По информации армянских СМИ, на месте происшествия также было обнаружено письмо.
Тело 20-летнего военнослужащего было обнаружено в одной из квартир в Гюмри. По информации местной прессы, гражданин России служил в 102-й российской военной базе.
Сообщается, что сигнал в полицию о трупе поступил днём 4 июля около 16.00 мск. На место была отправлена опергруппа, передают "Новости Армении".
Прибывшие в квартиру на улице Акопяна правоохранители обнаружили тело бойца. По предварительным данным, труп был найден в спальне.
Кроме того, в квартире было обнаружено письмо. Информация о происшествии изучается.
По данным источника, сейчас решается вопрос, кто будет расследовать трагедию - следственное управление Ширакской области или представители российских военных.
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