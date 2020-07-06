Российский военный найден мёртвым в Гюмри. Возле тела нашли письмо

Тело 20-летнего военнослужащего было обнаружено в одной из квартир в Гюмри. По информации местной прессы, гражданин России служил в 102-й российской военной базе.

Сообщается, что сигнал в полицию о трупе поступил днём 4 июля около 16.00 мск. На место была отправлена опергруппа, передают "Новости Армении".

Прибывшие в квартиру на улице Акопяна правоохранители обнаружили тело бойца. По предварительным данным, труп был найден в спальне.

Кроме того, в квартире было обнаружено письмо. Информация о происшествии изучается.

По данным источника, сейчас решается вопрос, кто будет расследовать трагедию - следственное управление Ширакской области или представители российских военных.