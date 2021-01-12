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Российский ведущий поднял на смех Гордона: "Щас лопну"

12 января 2021, 22:05  •  228 • В мире
Телеведущий Евгений Попов в своих соцсетях высмеял украинского журналиста Дмитрия Гордона. Как оказалось, украинец убеждён, что Россия якобы вернёт Крым Украине, если известных ведущих уберут с российского ТВ. "Щас лопну", - расхохотался в ответ Попов.
Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил с абсурдным предложением о том, как Россия вернёт Крым Украине. По его мнению, это однозначно случится, если с российского ТВ-эфира снимут ряд известных ведущих.
Это заявление в своём Twitter высмеял российский ведущий Евгений Попов.
"Ого. Гордон говорит, что, если меня, Ольгу и Соловьёва "вышвырнуть" с телевидения, через несколько месяцев Россия вернёт Украине Крым. Щас лопну от осознания собственной важности (нет)", - повеселился он, сопроводив пост смеющимся эмодзи.
Ого. Гордон говорит, что если меня, Ольгу и Соловьёва «вышвырнуть» с телевидения, через несколько месяцев Россия вернёт Украине Крым. Щас лопну от осознания собственной важности (нет).
— Evgeny Popov (@POPOVRTR) January 11, 2021
Ранее Гордона пришлось успокаивать в прямом эфире после того, как он публично назвал себя трижды дураком. Он рассказал, что во время службы в армии услышал от своего капитана поразительно мудрые слова: "Только дураки учатся на своих ошибках". "А я уже в третий раз. Много", - отметил Гордон и признался, что ему очень обидно за себя. Коллеги по эфиру попытались его успокоить.

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