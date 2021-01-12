Российский ведущий поднял на смех Гордона: "Щас лопну"

Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил с абсурдным предложением о том, как Россия вернёт Крым Украине. По его мнению, это однозначно случится, если с российского ТВ-эфира снимут ряд известных ведущих.

Это заявление в своём Twitter высмеял российский ведущий Евгений Попов.

"Ого. Гордон говорит, что, если меня, Ольгу и Соловьёва "вышвырнуть" с телевидения, через несколько месяцев Россия вернёт Украине Крым. Щас лопну от осознания собственной важности (нет)", - повеселился он, сопроводив пост смеющимся эмодзи.

Ого. Гордон говорит, что если меня, Ольгу и Соловьёва «вышвырнуть» с телевидения, через несколько месяцев Россия вернёт Украине Крым. Щас лопну от осознания собственной важности (нет). — Evgeny Popov (@POPOVRTR) January 11, 2021

Ранее Гордона пришлось успокаивать в прямом эфире после того, как он публично назвал себя трижды дураком. Он рассказал, что во время службы в армии услышал от своего капитана поразительно мудрые слова: "Только дураки учатся на своих ошибках". "А я уже в третий раз. Много", - отметил Гордон и признался, что ему очень обидно за себя. Коллеги по эфиру попытались его успокоить.