Российский тяжёлый беспилотник впервые поднялся в воздух - успев предварительно напугать недоброжелателей

Первый полёт ударного беспилотника "Охотник", созданного по технологии "стелс", состоялся на взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиазавода им. Чкалова.

Строго говоря, уточняют источники ТАСС, то, что "Охотник" находился в воздухе, нельзя назвать настоящим полётом — скорее, он совершил подскок и сразу же приземлился. Дрон успел набрать высоту всего в несколько метров.

Испытания были необходимы для финальной проверки авиадинамических свойств "Охотника", систем управления и бортового компьютера. Серия подскоков выполнялась в течение недели. Каждый раз "Охотник" самостоятельно выруливал на взлёт, совершал разбег, набор скорости, отрыв от земли, приземление и остановку.

Предварительно детище российских конструкторов успело здорово напугать недоброжелателей в украинских медиа. Произошло это вследствие утечки фотографий, на которых 25-тонная машина с размахом крыльев в 19 метров стоит на фоне новейшего истребителя Су-57. Почти три тонны общего веса "Охотника" приходятся на вооружение. Предполагается, что он способен развивать скорость до 1000 км в час — за счёт мощного реактивного двигателя. Разработкой занимается концерн "Сухой".