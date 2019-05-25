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Российский тяжёлый беспилотник впервые поднялся в воздух - успев предварительно напугать недоброжелателей
25 мая 2019, 20:54 • 161 • Политика
Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух на испытаниях в Новосибирске. Предварительно он успел заметно запугать недоброжелателей своим размахом. Весит гигантская машина 25 тонн, а размах крыльев - 19 метров.
Первый полёт ударного беспилотника "Охотник", созданного по технологии "стелс", состоялся на взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиазавода им. Чкалова.
Строго говоря, уточняют источники ТАСС, то, что "Охотник" находился в воздухе, нельзя назвать настоящим полётом — скорее, он совершил подскок и сразу же приземлился. Дрон успел набрать высоту всего в несколько метров.
Испытания были необходимы для финальной проверки авиадинамических свойств "Охотника", систем управления и бортового компьютера. Серия подскоков выполнялась в течение недели. Каждый раз "Охотник" самостоятельно выруливал на взлёт, совершал разбег, набор скорости, отрыв от земли, приземление и остановку.
Предварительно детище российских конструкторов успело здорово напугать недоброжелателей в украинских медиа. Произошло это вследствие утечки фотографий, на которых 25-тонная машина с размахом крыльев в 19 метров стоит на фоне новейшего истребителя Су-57. Почти три тонны общего веса "Охотника" приходятся на вооружение. Предполагается, что он способен развивать скорость до 1000 км в час — за счёт мощного реактивного двигателя. Разработкой занимается концерн "Сухой".
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