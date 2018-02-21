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Российский центр в Дамаске обстреляли боевики из Восточной Гуты, ранены 9 мирных жителей
21 февраля 2018, 08:54 • 69 • В мире
При обстреле российского центра в Дамаске пострадали девять мирных граждан, сообщили в Минобороны РФ.
Не менее девяти человек пострадали при обстреле жилых кварталов сирийской столицы со стороны боевиков, говорится в заявлении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
По данным центра, боевики выпустили 14 мин во время массированного обстрела. Число жертв атаки террористов может вырасти, отметили в Центре примирения.
Отмечается, что погибших среди российских военнослужащих нет.
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