Российский центр в Дамаске обстреляли боевики из Восточной Гуты, ранены 9 мирных жителей

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При обстреле российского центра в Дамаске пострадали девять мирных граждан, сообщили в Минобороны РФ.

Не менее девяти человек пострадали при обстреле жилых кварталов сирийской столицы со стороны боевиков, говорится в заявлении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В течение суток "зафиксировано шесть обстрелов жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты", отмечается в документе.

По данным центра, боевики выпустили 14 мин во время массированного обстрела. Число жертв атаки террористов может вырасти, отметили в Центре примирения.

Отмечается, что погибших среди российских военнослужащих нет.