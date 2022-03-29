Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
Почему не трогают Зеленского? Русский генерал дал прямой ответ
Что происходит в Изюме?
Главная / Украина

Российский Т-72 выдержал прямое попадание из ПТРК NLAW

29 марта 2022, 06:00  •  67 • Украина

А вообще шикарная «реклама» этой вундерваффе заморской получилась.

Грязный, вонючий, почти обезумевший нацист из «Азова» из окна некогда жилого дома стреляет в старенький русский танк из «супероружия».

Но шведско-британский переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW, о котором так много говорили, который так нахваливали, который так долго ждали и на который возлагали большие надежды, оказался не способен даже на щекотку.

Финальная сцена: нацист из «Азова» злобно и бессильно лает, русский танк продолжает двигаться своим курсом, а грязный, вонючий, окончательно обезумевший нацист из «Азова» воет в бессильной злобе.



Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


67
Источник
Похожие новости
28 марта 2022, 09:35
«Складывайте оружие и уходите полями, это шанс выжить»: украинские военные обращаются к сослуживцам
28 марта 2022, 07:15
Зеленский потерял поддержку Запада из-за критики США и ЕС
28 марта 2022, 13:05
Банкира Дениса Киреева убили за подготовку свержения Зеленского?
28 марта 2022, 11:20
Умелый пиар помог Зеленскому превратиться в героя
29 марта 2022, 00:45
Шухер на грядке: Россия продолжает нещадно давить неонацистских овощей
28 марта 2022, 22:25
Украина оправдывает пытки, Киев готовят к уличным боям
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 марта 2022, 00:45
Шухер на грядке: Россия продолжает нещадно давить неонацистских овощей
29 марта 2022, 00:10
Байден назвал условие вмешательства США в конфликт на Украине. Готовится провокация?
29 марта 2022, 04:15
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских солда...
29 марта 2022, 00:10
Турцию оставят ни с чем? Президент Сербии предложил новое место переговоров между Рос...
29 марта 2022, 01:55
Информация о пытках ВСУ над русскими военнопленными дошла до ООН. Кого-то накажут?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 марта 2022, 02:10
Россия "застегнула карман" Запада: Экономист объяснил суть зеркальных мер ЦБ
23 марта 2022, 15:15
В Москве начались консультации, посвящённые будущему украинской территории
23 марта 2022, 07:40
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
27 марта 2022, 02:40
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
25 марта 2022, 18:35
"А почему 12 выходит?": Украинский военный не поверил собственным пальцам
24 марта 2022, 00:35
Эпоха унижений для России закончилась. Кто на выход за Чубайсом?
23 марта 2022, 09:25
Бандеровский террор на официальном уровне: шокирующий документ из Одессы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.