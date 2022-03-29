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Российский Т-72 выдержал прямое попадание из ПТРК NLAW
29 марта 2022, 06:00 • 67 • Украина
А вообще шикарная «реклама» этой вундерваффе заморской получилась.
Грязный, вонючий, почти обезумевший нацист из «Азова» из окна некогда жилого дома стреляет в старенький русский танк из «супероружия».
Но шведско-британский переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW, о котором так много говорили, который так нахваливали, который так долго ждали и на который возлагали большие надежды, оказался не способен даже на щекотку.
Финальная сцена: нацист из «Азова» злобно и бессильно лает, русский танк продолжает двигаться своим курсом, а грязный, вонючий, окончательно обезумевший нацист из «Азова» воет в бессильной злобе.
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