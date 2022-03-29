Российский Т-72 выдержал прямое попадание из ПТРК NLAW





А вообще шикарная «реклама» этой вундерваффе заморской получилась.Грязный, вонючий, почти обезумевший нацист из «Азова» из окна некогда жилого дома стреляет в старенький русский танк из «супероружия».Но шведско-британский переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW, о котором так много говорили, который так нахваливали, который так долго ждали и на который возлагали большие надежды, оказался не способен даже на щекотку.Финальная сцена: нацист из «Азова» злобно и бессильно лает, русский танк продолжает двигаться своим курсом, а грязный, вонючий, окончательно обезумевший нацист из «Азова» воет в бессильной злобе.