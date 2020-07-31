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Российский суд приговорил морпеха США: Американец получил 9 лет за нападение на полицейских

31 июля 2020, 11:05  •  226 • Политика
Американский морпех получил 9 лет за нападение на полицейских в Москве. Речь идёт об инциденте в августе 2019 года. Американец устроил дебош в патрульной машине и едва не спровоцировал ДТП.
Суд Москвы приговорил гражданина США Тревора Рида к 9 годам тюремного заключения за нападение на полицейских и попытку спровоцировать ДТП. Известно, что осуждённый американец проходил службу в Корпусе морской пехоты США, а ныне является студентом Университета Северного Техаса. В Россию он прибыл по туристической визе.
Тревор Рид был задержан ещё в августе 2019 года. Его забрал наряд полиции, приехавший после жалобы жильцов дома на Ленинградском шоссе на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. По словам правоохранителей, пьяный иностранец устроил дебош в машине, напал на них и пытался перехватить у водителя руль, едва не спровоцировав ДТП. Сам американец утверждает, что ничего из этого не помнит.
Гособвинение просило для американского морпеха почти 10 лет колонии. Головинский суд Москвы дал 9. Родные американца намерены обжаловать данное решение.
Напомним также, что в четверг, 30 июля также прошли слушания по делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в пьяном вождении, которое повлекло ДТП со смертельным исходом. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил Nation News, что в суде будут предоставлены все доказательства того, что знаменитости не было за рулём в момент смертельной аварии.

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