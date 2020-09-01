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Российский Су-27 отогнал от границы целую "компанию" натовских самолётов

01 сентября 2020, 00:00  •  92 • Политика
Российский истребитель Су-27 отогнал от границы целую "компанию" натовских самолётов-разведчиков. Об этом в понедельник сообщил Национальный центр управления обороной России.
Истребитель был поднят в воздух для идентификации четырёх неопознанных бортов, приближающихся к российской границе со стороны Балтийского моря. Ими оказались четыре самолёта-разведчика НАТО: RC-135 (США), Gulfstream (Швеция), Challenger (Дания) и Р-3С Orion (Германия), сообщает ТАСС.
Отметим, что натовские самолёты-разведчики регулярно подлетают к российской границе. И каждый раз российские истребители поднимаются в воздух для того, чтобы отвадить слишком "любопытных" пилотов от российских рубежей. Чаще всего речь идёт о самолётах США, Норвегии и Великобритании, которые появляются возле Крыма или Калининграда.
Только в субботу российский Су-27 встретил американский самолёт в небе над Балтийским морем. Правда, в тот раз речь шла не о разведчике, а о стратегическом бомбардировщике В-52Н.

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