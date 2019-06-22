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Российский Су-24 "припугнул" испанский авианосец на учениях НАТО - видео

22 июня 2019, 15:09  •  152 • Политика
В Сети распространяется видео того, как российский бомбардировщик Су-24 "припугнул" испанский авианосец Juan Carlos I во время учений НАТО в Балтийском море. О том, что бомбардировщик на малой высоте приблизился к авианосцу, сообщил и испанский телеканал Antena 3. В испанских соцсетях гадают, что это было: "Победа в дружбе русских ... или нет".
В Балтийском море проходят учения НАТО BALTOPS-19. Впрочем, как это происходит в последнее время, без инцидентов не обошлось. Так, с флагманом испанской армады авианосцем Juan Carlos I случилась неожиданная встреча на морских просторах - мимо него близко и на малой высоте прошёл российский бомбардировщик Су-24.
О том, что наш бомбардировщик на малой высоте приблизился к авианосцу, сообщил и испанский телеканал Antena 3.
"Истребитель был обнаружен радарами, хотя никакие меры не применялись, потому что выполняемые маневры не считались опасными, - указывается в сообщении СМИ. - Однако считается, что это еще один вызов армии Владимира Путина".
Судя по реакции в испанских соцсетях, российский военный самолёт "припугнул" испанский авианосец. Хотя особой паники на борту военного корабля, судя по видео, заметно не было.
Но в Сети теперь гадают, что это было?
"Победа в дружбе русских ... или нет".
Ganándonos la amistad de los rusos...o no

Un Sujoi SU-24 Fencer hace una pasada al lado del buque de proyección estratégica (LHD) Juan Carlos I (L-61) de la Armada española en el Báltico durante el ejercicio BALTOPS-19 pic.twitter.com/JNkvFSZh7n
— Fuerzas Especiales (@Fauerzaesp) 19 июня 2019 г.

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