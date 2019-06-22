Российский Су-24 "припугнул" испанский авианосец на учениях НАТО - видео

В Балтийском море проходят учения НАТО BALTOPS-19. Впрочем, как это происходит в последнее время, без инцидентов не обошлось. Так, с флагманом испанской армады авианосцем Juan Carlos I случилась неожиданная встреча на морских просторах - мимо него близко и на малой высоте прошёл российский бомбардировщик Су-24.

О том, что наш бомбардировщик на малой высоте приблизился к авианосцу, сообщил и испанский телеканал Antena 3.

"Истребитель был обнаружен радарами, хотя никакие меры не применялись, потому что выполняемые маневры не считались опасными, - указывается в сообщении СМИ. - Однако считается, что это еще один вызов армии Владимира Путина".

Судя по реакции в испанских соцсетях, российский военный самолёт "припугнул" испанский авианосец. Хотя особой паники на борту военного корабля, судя по видео, заметно не было.

Но в Сети теперь гадают, что это было?

"Победа в дружбе русских ... или нет".