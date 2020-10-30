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Российский спортсмен обозвал тварью президента Франции
30 октября 2020, 16:50 • 207 • Политика
Хабиб Нурмагомедов жестко высказался в адрес Эммануэля Макрона
Непобежденный российский боец смешанных боевых искусств сильно разозлился на президента Франции. Он поместил в соцсети фото главы Пятой республики и грубо обозвал его.
Хабиб Нурмагомедов пожелал, чтобы лица Эммануэля Макрона – "этой твари" – и его сторонников были обезображены за то, что они, по мнению спортсмена, оскорбляют чувства верующих мусульман. Он добавил, что это выйдет им боком.
В кадре на изображении президента отпечатался след от ботинка. Под снимком и гневным заявлением спортсмена высказались и его подписчики. Ряд пользователей поддержали бойца.
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