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Российский спортсмен обозвал тварью президента Франции

30 октября 2020, 16:50  •  207 • Политика
Эмманюэль Макрон. Фото: European Union/XinHua/www.globallookpress.com
Хабиб Нурмагомедов жестко высказался в адрес Эммануэля Макрона
Непобежденный российский боец смешанных боевых искусств сильно разозлился на президента Франции. Он поместил в соцсети фото главы Пятой республики и грубо обозвал его.
Хабиб Нурмагомедов пожелал, чтобы лица Эммануэля Макрона – "этой твари" – и его сторонников были обезображены за то, что они, по мнению спортсмена, оскорбляют чувства верующих мусульман. Он добавил, что это выйдет им боком.
В кадре на изображении президента отпечатался след от ботинка. Под снимком и гневным заявлением спортсмена высказались и его подписчики. Ряд пользователей поддержали бойца.
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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)
Такую реакцию Нурмагомедова вызвали слова Макрона о "кризисе ислама" и критика им качеств приехавших во Францию мусульман. Глава Пятой республики был резок из-за жуткой трагедии с одним из учителей, которому отрезали голову после того как он показал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке по программе о свободе слова.
Ранее президент Франции прибыл в Ниццу после нападения радикала на прихожан в базилике Нотр-Дам и заявил, что его страна в очередной раз подверглась террористической атаке. По его словам, теперь на защиту граждан на улицы выйдут семь тысяч силовиков. В ответ местные жители посоветовали ему не ездить к ним, а остаться в Париже и "хоть что-нибудь сделать".

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