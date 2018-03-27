Российский СПГ: от Арктики до АТР

Преодолевая технологическое отставание

Освоение арктического шельфа и его углеводородов является одним из приоритетов экономического развития России на ближайшие десятилетия.

«Нам нужно наладить разработку и локализацию ключевых технологий и решений, в том числе для освоения Арктики и морского шельфа, для новых систем в энергетике, на транспорте и в городском хозяйстве… – подчеркнул 1 марта 2018 года в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации президент России Владимир Путин. – Ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь. К 2025 году его грузопоток возрастет в десять раз, до 80 миллионов тонн. Наша задача – сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией».

Арктика

Особое значение приобретает преодоление Россией её технологического отставания. Важным шагом здесь должна стать разработанная ПАО «НОВАТЭК» технология сжижения газа. Её отличительной особенностью является организация технологического процесса с использованием холода окружающей природной среды – природного холода российской Арктики.

О планах компании получить патент на технологию сжижения газа основной владелец и председатель правления компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон впервые сообщил в 2017 году. А 16 февраля 2018 года Роспатент обнародовал информацию о подтверждении патента компании за номером RU 2645185 C1 на технологию сжижения природного газа «Арктический каскад». Первая запатентованная компанией «НОВАТЭК» технология сжижения газа рассчитана на использование оборудования российских производителей. «Локализация производства оборудования для СПГ-проектов поможет обеспечить снижение капитальных затрат и развитие технологической базы для СПГ-проектов в России», – отмечает первый заместитель председателя правления НОВАТЭК Александр Фридман.

В настоящее время компания реализует план экономического освоения арктических месторождений и создания мощностей по экспорту СПГ. В декабре 2017 года в посёлке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа на берегу Обской губы была введена в действие первая очередь завода по сжижению газа мощностью 5,5 млн тонн в год. В планах НОВАТЭК – строительство в 2018–2019 годах ещё трёх очередей и создание регионального кластера СПГ-производства. На двух из них (аналогичной мощностью в 5,5 млн тонн СПГ в год) компания применит самую популярную в мире технологию C3MR, разработанную американской Air Products.

Однако американская технология не вполне отвечает природным условиям Арктики. Как подчёркивается в патенте НОВАТЭК, «недостатком процесса в условиях арктического климата является неполное использование холода окружающей природной среды». Американская разработка, датируемая 1972 годом, адаптирована под иные – жаркие – климатические условия и впервые была опробована при строительстве завода по производству СПГ в Брунее. Она способна функционировать в температурном диапазоне от +45 до –34 градусов по Цельсию. В условиях же российской Арктики эффективнее снижение верхней границы диапазона в сторону более низких температур (примерно +10 градусов), уверены в НОВАТЭК. В августе средняя максимальная температура в Сабетте составляет +5 градусов, а средняя минимальная +1 градус Цельсия.

Апробация новой технологии «Арктический каскад», позволяющей использовать естественные климатические условия для достижения необходимой для сжижения газа температуры –160 градусов по Цельсию, может быть произведена при строительстве четвёртой очереди завода «Ямал СПГ» мощностью до 1 млн тонн СПГ в год. А в 2019 году ПАО «НОВАТЭК» планирует принять инвестиционное решение по строительству на полуострове Гыдан трёх очередей ещё одного завода – «Арктик СПГ» общей мощностью 19,8 млн тонн сжиженного природного газа в год, где также будет применяться «Арктический каскад». Расчёты показывают, что энергетические затраты при производстве СПГ по новой технологии НОВАТЭК составляют около 220 кВт на 1 тонну СПГ. Это на 20% ниже энергозатрат при использовании американской технологии C3MR.

Новые технологии производства СПГ позволят России укрепить свои позиции на мировом рынке, который, согласно прогнозам компании Royal Dutch Shell, в ближайшие годы может столкнуться с нехваткой предложения сжиженного природного газа. Эта компания подчёркивает, что на рынке СПГ усиливается несоответствие между стремлением поставщиков заключать долгосрочные контракты (в целях привлечения стабильного финансирования на длительное время) и появлением покупателей, которых всё чаще интересуют краткосрочные и небольшие по объёмам поставки. «По прогнозам, на долю природного газа придётся более 40% от общего увеличения спроса на энергоносители в следующие два десятилетия. Ожидается, что в период до 2035 года спрос на природный газ каждый год будет расти в среднем на 2%. При этом спрос на сжиженный природный газ, по оценкам, будет увеличиваться в среднем на 4% ежегодно», – говорится в документе Royal Dutch Shell. Эта компания «видит потенциал» для возникновения дефицита предложения сжиженного природного газа уже к середине 2020-х годов.

Пакистан и АТР

Другая российская профильная компания – ПАО «Газпром» – активно осваивает новые экспортные направления, среди которых стоит отметить Пакистан. Вопросы российских поставок в эту страну председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсуждал на состоявшейся в конце февраля в Москве встрече с министром иностранных дел Пакистана Асифом Мухаммадом Хаваджем. Речь шла о поставках сжиженного природного газа на бестендерной основе. «Была рассмотрена возможность поставок СПГ из портфеля группы «Газпром» в Пакистан, взаимодействия в области разведки и добычи углеводородов на территории республики. Отдельное внимание на встрече было уделено проекту строительства газопровода Иран – Пакистан – Индия», – сообщили в «Газпроме».

Эти переговоры стали важным элементом в реализации российско-пакистанского межправительственного соглашения о сотрудничестве в поставках СПГ, подписанного 13 октября 2017 года. На основе данного документа компания Gazprom Marketing and Trading начала переговоры о заключении на бесконкурсной основе долгосрочного контракта на поставку СПГ с компанией Pakistan LNG Limited.

Сейчас Pakistan LNG Limited осуществляет закупку СПГ на спотовых тендерах (по четыре танкера в месяц).

Одновременно Россия наращивает экспорт сжиженного природного газа на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Соответствующий совокупный показатель увеличился по итогам 2017 года на 5,3% и достиг уровня в 15,48 млрд кубометров в пересчёте на объемы природного газа. В частности, России принадлежит 10% японского рынка СПГ, на котором с ней конкурируют такие ведущие мировые экспортёры этого сырья, как Катар, ОАЭ, Австралия, Малайзия.

Расчёты говорят о том, что уже в 2020 году мировой спрос на СПГ составит 357 млн тонн (в 2017 году он составлял 293 млн тонн), в 2025 году – 414 млн тонн, а в 2030 году – 507 млн тонн. При этом совокупный экспорт СПГ в мире сейчас составляет 250 млн тонн в год, из которых почти треть приходится на Катар.

У России, согласно оценкам Минэнерго, есть реальные возможности уже в ближайшее десятилетие существенно укрепить позиции на мировом рынке СПГ, доведя свою долю к 2025 году до 20%. Рост будет базироваться, прежде всего, на новых технологиях, применяемых в арктическом СПГ-кластере и активном выходе на перспективные рынки Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.