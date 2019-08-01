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Российский спецназ устроил смертельную засаду одиннадцати террористам в провинции Идлиб - источник

01 августа 2019, 20:24  •  101 • В мире
Российские силы специальных операций (ССО) ликвидировали 11 джихадистов в сирийской провинции Идлиб, устроив на них засаду. Об этом сообщает Al-Masdar News (AMN), по информации своих источников в регионе.
По его данным, российские военные провели спецоперацию в тылу у террористов против группировки "Лива Сукур аш-Шам". Местом проведения операции стал городок Иджаз на юге провинции.
Российский спецназ не часто проводит такие операции, однако в этот раз поступила информация о местонахождении непримиримых боевиков. Узнав об этом, ССО решили воспользоваться сведениями без привлечения ВКС, подчеркивает AMN.
С 31 июля 2019 года ВКС России нанесли ряд массированных ударов по укрепленным позициям террористов, находящимся на северо-востоке сирийской провинции Латакия. Одновременно с этим армия Сирии начала наступать на боевиков на севере сирийской провинции Хама, напоминает "Репортер".

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