Российский спецназ устроил смертельную засаду одиннадцати террористам в провинции Идлиб - источник

По его данным, российские военные провели спецоперацию в тылу у террористов против группировки "Лива Сукур аш-Шам". Местом проведения операции стал городок Иджаз на юге провинции.

Российский спецназ не часто проводит такие операции, однако в этот раз поступила информация о местонахождении непримиримых боевиков. Узнав об этом, ССО решили воспользоваться сведениями без привлечения ВКС, подчеркивает AMN.

С 31 июля 2019 года ВКС России нанесли ряд массированных ударов по укрепленным позициям террористов, находящимся на северо-востоке сирийской провинции Латакия. Одновременно с этим армия Сирии начала наступать на боевиков на севере сирийской провинции Хама, напоминает "Репортер".