«Российский след — универсальный тезис»: как в РФ отреагировали на убийство журналиста Бабченко в Киеве

В России назвали убийство журналиста Аркадия Бабченко на Украине провокацией со стороны местных властей и выразили сомнение в объективности расследования этого дела. В частности, постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Киев ведёт борьбу с инакомыслием и обеспечивает себе жёсткий контроль за информационным пространством. Он предположил, что ответственность за произошедшее Украина попытается переложить на Москву. При этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой проконтролировать ход расследования убийства российского журналиста.

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве вызвало волну возмущённой реакции в РФ.

Так, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что атакам на Украине регулярно подвергаются независимые и оппозиционные журналисты. Он отметил, что киевские власти попытаются возложить вину за произошедшее на Москву. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что расследование пойдёт именно по этому пути.

«В высказываниях украинского министра уже прозвучали намеки на версию убийства несчастного журналиста Аркадия Бабченко. Украинское следствие, украинское правосудие, которое все мы хорошо знаем, наверняка найдет там российский след… Что бы ни происходило на Украине, российский след — это универсальный тезис», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Он также указал на то, что Киев «ведет наступление на основные права и свободы человека, подавляет инакомыслие,… потакает росту экстремистских и неонацистских настроений». Делается же это, пояснил российский постпред, чтобы жёстко контролировать информационное пространство в стране.

Это мнение в беседе с RT поддержал и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров: «Пока ещё мало информации, но одно могу точно сказать, что Киев обвинит в этом Россию, что Россия уничтожает своих граждан, которые с чем-то не согласны. Можете не сомневаться».

Напомним, что Климкин же ранее заявил, что Москва якобы всегда видела в Бабченко врага. «Слишком рано говорить, кто за этим стоит. Но зная схожие случаи, у нас есть веские причины говорить о том, что Россия предпринимает разные тактики для дестабилизации ситуации на Украине», — добавил он.

А премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже заявил, что «российская тоталитарная машина» якобы не простила Бабченко «честности и принципиальности».

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В ответ на это член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отметил, что подобные обвинения стали для Киева уже традиционными.

«Это стандартная ситуация для современной политической верхушки Украины. Если происходит резонансное преступление на её территории, сразу, без всякого предварительного расследования обвиняют в этом Россию. Это их суть на сегодняшний день. Если Украина такая развитая, демократическая, процветающая страна, то она должны обеспечивать защиту всех граждан. Обвинения в адрес России голословные. На самом деле, с учётом общей обстановки на Украине — там бурный расцвет преступности на фоне тотальной русофобии», — сказал Цеков RT.

«Кровавая провокация»

В свою очередь глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter назвал произошедшее провокацией со стороны украинских властей.

«Уже начались попытки связать убийство Бабченко с его оппозиционностью Кремлю. Очень похоже на новую кровавую провокацию. Ищите, кому выгодно», — написал он.

Уже начались попытки связать убийство Бабченко с его оппозиционностью Кремлю. Очень похоже на новую кровавую провокацию. Ищите, кому выгодно — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 29, 2018

Между тем в Союзе журналистов России назвали неприемлемым нападения на сотрудников СМИ из-за их профессиональной деятельности.

«К сожалению, сегодня гибель журналистов, как правило, связана с исполнением ими своего профессионального долга. И не важно, кто эти журналисты по национальности и какие у них взгляды. Это — журналисты. Они добывают информацию. И за это их убивать нельзя», — следует из заявления на сайте СЖР.

Аркадий Бабченко © Vasily MAXIMOV

AFP

А уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что намерена обратиться к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой проконтролировать ход расследования убийства.

«Обращусь к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой взять на контроль расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко с тем, чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо», — написала омбудсмен в Instagram.

Справедливого расследования потребовали и в ОБСЕ. «Я призываю украинские власти провести немедленное и полное расследование. Мои мысли с семьей журналиста», — заявил представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Дело «спустят на тормозах»

В Госдуме же уже выразили предположение, что за покушением на Бабченко стоят фанатики и националисты, которые чувствуют свою безнаказанность на Украине.

«Я думаю, что это сделали фанатики, националисты, откровенные преступники, которые сегодня на Украине чувствуют себя абсолютно безнаказанно. Они просто физически расправляются с любыми людьми, которые себя ассоциируют с Россией. Криминал начал ощущать себя таким Цербером или судьёй, который выносит вердикт», — заявил RT заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

В связи с этим он усомнился, что власти в Киеве обеспечат должный уровень расследования. По его мнению, дело «спустят на тормозах».

«Всё, что сегодня делает криминал во всех сферах, если это идёт в отношении России или российских граждан, это спускается на тормозах, не расследуется и, фактически, поощряется… Если бы Украина была правовым государством, то власти должны были расследовать это убийство самым тщательным образом, найти и наказать виновных. Но я думаю, что на Украине это всё закончится высказываниями о том, что наш журналист был агентом Кремля», — добавил депутат.

Однако друзья Аркадия Бабченко считают, что убийца был профессионалом и перед покушением следил за журналистом.

«Судя по почерку, по тому, что он (Бабченко. — RT) появился… дома буквально на несколько часов максимум, его, что называется, пасли, по крайней мере подготовленный диверсант. Это не был какой-то фанатик, который решил отомстить Аркадию… Это был настоящий убийца», — цитирует РИА Новости журналист Юрий Мацарский.

Убийство в Киеве

Аркадий Бабченко был застрелен на пороге своей квартире в Киеве в ночь на 30 мая. В украинском МВД сообщили, что журналиста убили несколькими выстрелами в спину. По словам начальника столичного управления Национальной полиции Андрея Крищенко, правоохранительные органы рассматривают профессиональную деятельность Бабченко как основную версию мотива убийства. Допускается, что расстрелявший россиянина мог иметь сообщников. Дело расследуют как умышленное убийство.

Об этом же заявил RT источник в Нацполиции, уточнив детали произошедшего.

«Тело уже перевезли в морг Лукьяновского кладбища, а все следственные действия будут проводиться завтра. Надеемся, что завтра мы сможем получить показания жены Бабченко Ольги, которая в момент убийства находилась в другой комнате и сейчас не может дать никаких объяснений, поскольку находится в шоковом состоянии. Характер убийства говорит о том, что оно является заказным. У нас уже есть фоторобот убийцы — это высокий мужчина 40—45 лет в кепке, сейчас мы занимаемся его поиском. Мы склоняемся к версии, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью. Он не обращался в украинские правоохранительные органы с заявлением об угрозе жизни и не пользовался услугами государственной охраны», — отметил он.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства, отметив, что «не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России».