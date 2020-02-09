Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Он правда в своём уме?": Политэксперт оценил визит Зеленского в Итали...
Героев, павших за свободу Советского Союза и Польши, обрекают на небытие
"Удивился ещё, что он так низко летает": Очевидцы о крушении вертолёта...
Феминистский милитаризм как лицо западной политики
Главная / Украина

Российский шпажист Бида завоевал серебро на этапе КМ по фехтованию в Ванкувере

09 февраля 2020, 10:39  •  5 • Украина
Россиянин Сергей Бида занял второе место в индивидуальных соревнованиях шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в канадском Ванкувере.
 
globallookpress.com © Tadashi Miyamoto/AFLO
 

В финале российский спортсмен уступил Басу Вервейлену из Нидерландов — 9:15.

Третье место разделили венесуэлец Рубен Лимардо и украинец Богдан Никишин.

Ранее рапиристки сборной России победили на этапе КМ по фехтованию в Катовице.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



5
Источник
Похожие новости
08 февраля 2020, 02:09
Эксперт по Украине уволен из Белого дома
08 февраля 2020, 15:24
Игорь Додон вновь обещает Приднестровью «довольно большую автономию»
08 февраля 2020, 16:39
Зеленский попросил Папу Римского о помощи в освобождении пленных в Донбассе
08 февраля 2020, 11:54
Спикер Рады заявил о достаточной правовой базе для выборов в Донбассе
08 февраля 2020, 21:39
Зеленский заявил об имидже «президента мира» в Европе
08 февраля 2020, 02:09
Зеленский заявил о «новой главе партнёрства» с Италией
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 февраля 2020, 01:09
Помпео "подарил" России Крым, Лавров заказал много текилы
09 февраля 2020, 01:09
"Нехватка воды, еды, предприятия умрут": Украинец посулил Крыму упадок уже ...
09 февраля 2020, 02:24
Посольство РФ заявило, что Норвегия нарушает обязательства по договору о Шпицбергене
09 февраля 2020, 01:09
"Удивился ещё, что он так низко летает": Очевидцы о крушении вертолёта, в к...
09 февраля 2020, 01:09
"Он правда в своём уме?": Политэксперт оценил визит Зеленского в Италию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2020, 02:24
"Отправьте психиатра к вашим маньякам": Поклонская жёстко обратилась к Зеленскому после попытки "водной блокады" Крыма
03 февраля 2020, 15:09
"Дурному бурсаку его ляхи не помогут": Сатановский сравнил судьбу Зеленского и Каддафи
05 февраля 2020, 18:54
«Превосходит зарубежные машины»: на что способен новейший российский танк Т-90М «Прорыв»
08 февраля 2020, 03:54
«Да, я слушаю... С кем вы говорите? С Путиным»
03 февраля 2020, 11:54
Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма
03 февраля 2020, 08:39
Медведевский отзыв
06 февраля 2020, 17:54
"Срыв покровов продолжается", или "Субмарины Путина со смертоносным оружием "залегли" у берегов США"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.