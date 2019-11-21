Российский сенатор видит Приднестровье в составе единого молдавского государства

В МИД ПМР в ответ заявили: модель построения отношений с Молдовой должен определять приднестровский народ

19 ноября в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция в формате видеомоста с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимиром Джабаровым, во время которой сенатор рассказал, что происходит в политической жизни Молдавии, а также о том, каким он видит будущее Приднестровской республики.

По мнению Джабарова, уже прошло почти тридцать лет с момента начала приднестровского конфликта, с тех пор выросло новое поколение, которое может не знать о причинах этого конфликта. А значит пришло время забыть старые обиды и начать договариваться.

«В своё время был план Козака, который, к сожалению, не подписали. Всё должны решать две стороны – Тирасполь и Кишинёв. В будущем я всё-таки вижу единое молдавское государство, с единой границей со свободным перемещением товаров и грузов. Какой формы будет это государство – федерация или нет – не имеет значения. Я не вижу никаких принципиальных моментов, чтобы произошло отделение Приднестровья от Молдовы, это ослабит оба берега Днестра»,

– рассказал сенатор во время пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на странице Sputnik Молдова в социальной сети Facebook.

Он считает, что главное в будущем, чтобы жители Приднестровья чувствовали себя полноценными гражданами Молдовы, а молдаване – не чувствовали себя иностранцами, приезжая в Тирасполь, поскольку и Молдова, и Приднестровье – это один общий дом.

В Министерстве иностранных дел ПМР прокомментировали высказывание сенатора о будущем Приднестровья, заявив, что «внимательно ознакомились с перспективами урегулирования конфликта, озвученными Владимиром Джабаровым». И напомнили, что именно Тирасполь, сразу же, после окончания войны с Молдавией, во время которой погибло 800 граждан Приднестровской республики, стало искать пути и формы «государственно-правового взаимодействия с Молдовой».

«Выбор в пользу независимости республики и единства с Российской Федерацией, сделанный народом Приднестровья на общереспубликанском референдуме 2006 года, стал единственно возможным в условиях торпедирования Кишинёвом российских инициатив в урегулировании, разрушения международного переговорного механизма и экономической блокады»,

– говорится в заявлении МИД ПМР.

В МИД республики также напомнили, что в последнее время Молдова не только перестала выполнять взятые на себя обязательства, но и создаёт новые проблемы для Тирасполя, блокируя банковские счета приднестровских предприятий и перекрывая импорт товаров и лекарств в ПМР.

«Приветствуем понимание российским представителем того факта, что за почти три десятилетия выросли новые поколения граждан Молдовы и Приднестровья, живущие в условиях собственных раздельно существующих государств. Именно забота о будущих поколениях подтолкнула приднестровцев защищать свою свободу, бороться за законные права и самоопределение. Поэтому не может быть сомнений в том, что окончательную модель построения отношений с Молдовой должен определять приднестровский народ»,

– уверены во внешнеполитическом ведомстве ПМР.