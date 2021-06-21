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Российский сенатор назвала санкции ЕС против Крыма антинародными
21 июня 2021, 14:45 • 44 • Политика
Антинародные санкции Европейского союза не в состоянии остановить жизнь в Крыму и развитие региона, заявила «Известиям» сенатор Ольга Ковитиди в понедельник, 21 июня.
Ранее в этот день Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2022 года.
«Ежегодное продление ЕС санкционного пакета против крымчан является очевидным нарушением прав человека и гражданина, противоречит уставным документам ЕС и демократическим принципам в целом», — сказала Ковитиди.
Вместе с тем депутат Госдумы Руслан Бальбе заявил «Известиям», что крымчане не ждут от Евросоюза «ни дружелюбия, ни понимания» после продления санкций в отношении полуострова.
Санкции были приняты в 2014 году. Последний раз их продлили год назад, до 23 июня 2021 года.
Санкции устанавливают запрет на поддержание контактов между европейскими компаниями и крымскими предприятиями. Также вводится запрет на полеты на полуостров. Помимо этого, странам ЕС запрещают давать визы жителям Крыма, которые получили российские паспорта.
Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других государств не признают итоги голосования. Киев считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма в соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ. Как заявил российский лидер, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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