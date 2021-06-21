Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши п...
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
План по спасению России провалился. Стране сулят катастрофу
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"...
Главная / Политика

Российский сенатор назвала санкции ЕС против Крыма антинародными

21 июня 2021, 14:45  •  44 • Политика
Антинародные санкции Европейского союза не в состоянии остановить жизнь в Крыму и развитие региона, заявила «Известиям» сенатор Ольга Ковитиди в понедельник, 21 июня.
Ранее в этот день Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2022 года.
«Ежегодное продление ЕС санкционного пакета против крымчан является очевидным нарушением прав человека и гражданина, противоречит уставным документам ЕС и демократическим принципам в целом», — сказала Ковитиди.
Вместе с тем депутат Госдумы Руслан Бальбе заявил «Известиям», что крымчане не ждут от Евросоюза «ни дружелюбия, ни понимания» после продления санкций в отношении полуострова.
Санкции были приняты в 2014 году. Последний раз их продлили год назад, до 23 июня 2021 года.
Санкции устанавливают запрет на поддержание контактов между европейскими компаниями и крымскими предприятиями. Также вводится запрет на полеты на полуостров. Помимо этого, странам ЕС запрещают давать визы жителям Крыма, которые получили российские паспорта.
Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других государств не признают итоги голосования. Киев считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма в соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ. Как заявил российский лидер, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






44
Источник
Похожие новости
21 июня 2021, 01:00
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"
21 июня 2021, 01:00
Военкор заявил об ударе по Русскому миру, который готовили со времён Горбачёва
21 июня 2021, 06:30
Весь смысл участия США в саммите уместился в одном предложении
21 июня 2021, 11:05
Маргарита Симоньян назвала предавшего Россию министра: "Чего изволите?"
21 июня 2021, 09:15
Дело не в Крыме и Донбассе: В НАТО проговорились о главной причине отказа Украине
21 июня 2021, 01:00
Политолог: НАТО не нужна "кланово-олигархическая" Украина
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 июня 2021, 01:00
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"
21 июня 2021, 01:00
Военкор заявил об ударе по Русскому миру, который готовили со времён Горбачёва
21 июня 2021, 06:30
Весь смысл участия США в саммите уместился в одном предложении
21 июня 2021, 11:05
Маргарита Симоньян назвала предавшего Россию министра: "Чего изволите?"
21 июня 2021, 09:15
Дело не в Крыме и Донбассе: В НАТО проговорились о главной причине отказа Украине
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2021, 05:30
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочароваться в своих СМИ
15 июня 2021, 13:50
"Мы вас закопаем": "Ляпы" перевода фраз Путина получили неожиданный поворот
17 июня 2021, 13:35
Военные Молдовы требуют от Майи Санду ответа
16 июня 2021, 12:50
"Без колебаний встанет за Москву": Sohu рассказало о мощном союзнике России
19 июня 2021, 13:15
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши призвал запасаться продуктами
18 июня 2021, 23:30
Превратить Чёрное море в "котёл": Эсминец США готовит провокацию под Крымским мостом - СМИ
19 июня 2021, 15:05
Ответ Лукашенко Киеву уместился в русской народной пословице
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.