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Российский самолёт-разведчик был перехвачен Японией

11 июня 2020, 11:00  •  129 • Политика
Объединённый комитет начальников штабов Японии сообщил, что истребители перехватили российский самолёт-разведчик. Это был Ил-20, который пролетал неподалёку от островов Хонсю и Хоккайдо.
По данным комитета, Ил-20 вдоль морской границы Японии преодолел примерно тысячу километров. После этого он взял курс на свою базу. Японские истребители перехватили его, чтобы идентифицировать и сопроводить, пишет "Интерфакс".
В сообщении также говорится, что российский самолёт радиоэлектронной разведки следовал над международными водами Японского моря по линии западного побережья островов Хонсю и Хоккайдо.
Ил-20 имеет на своём борту фотоаппаратуру, а также инфракрасный сканер, радиолокационную станцию бокового обзора, ряд оптических датчиков. На нём также установлена система спутниковой связи, которая позволяет передавать данные в режиме реального времени.

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