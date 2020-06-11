Российский самолёт-разведчик был перехвачен Японией

По данным комитета, Ил-20 вдоль морской границы Японии преодолел примерно тысячу километров. После этого он взял курс на свою базу. Японские истребители перехватили его, чтобы идентифицировать и сопроводить, пишет "Интерфакс".

В сообщении также говорится, что российский самолёт радиоэлектронной разведки следовал над международными водами Японского моря по линии западного побережья островов Хонсю и Хоккайдо.

Ил-20 имеет на своём борту фотоаппаратуру, а также инфракрасный сканер, радиолокационную станцию бокового обзора, ряд оптических датчиков. На нём также установлена система спутниковой связи, которая позволяет передавать данные в режиме реального времени.