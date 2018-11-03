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Российский самолет пролетел над флагманом США во время учений НАТО в Арктике
03 ноября 2018, 22:24 • 104 • Политика
Российский самолет Ту-142МК «Александр Можайский» приблизился к кораблю ВМС США «Маунт Уитни» во время натовских учений в арктических водах вблизи Норвегии.
Российский противолодочный самолет Ту-142МК «Александр Можайский» пролетел над флагманским кораблем Шестого флота ВМС США «Маунт Уитни». Инцидент произошел в арктических водах, где в настоящий момент проходят крупномасштабные учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018»).
Фотоснимок российского воздушного судна опубликовал находящийся на борту «Уитни» корреспондент AFP Пьер-Анри Дейе. При этом журналист отметил, что это уже не первый случай, когда российский самолет сближается с натовским судном в данном регионе.
Тем не менее это первый раз, когда подобный эпизод был замечен одним из американских морских пехотинцев.
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