Российский самолет пролетел над флагманом США во время учений НАТО в Арктике

Российский самолет Ту-142МК «Александр Можайский» приблизился к кораблю ВМС США «Маунт Уитни» во время натовских учений в арктических водах вблизи Норвегии.

Российский противолодочный самолет Ту-142МК «Александр Можайский» пролетел над флагманским кораблем Шестого флота ВМС США «Маунт Уитни». Инцидент произошел в арктических водах, где в настоящий момент проходят крупномасштабные учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018»).

Фотоснимок российского воздушного судна опубликовал находящийся на борту «Уитни» корреспондент AFP Пьер-Анри Дейе. При этом журналист отметил, что это уже не первый случай, когда российский самолет сближается с натовским судном в данном регионе.

Тем не менее это первый раз, когда подобный эпизод был замечен одним из американских морских пехотинцев.

«Это не первый раз, когда мы наблюдаем такое, но впервые видим это невооруженным глазом», - цитирует Дейе военного.