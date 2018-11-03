Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Против всех канонов»: что стоит за подписанием соглашения между президентом Укр...
«Израилю не нравится, что Россия вооружает Сирию»
30-летний мигрант ради британского убежища притворился недорослем: Школьники раз...
Бойня в Батурине аукнулась украинцам спустя 300 лет
Главная / Политика

Российский самолет пролетел над флагманом США во время учений НАТО в Арктике

03 ноября 2018, 22:24  •  104 • Политика
Российский самолет Ту-142МК «Александр Можайский» приблизился к кораблю ВМС США «Маунт Уитни» во время натовских учений в арктических водах вблизи Норвегии.
Российский противолодочный самолет Ту-142МК «Александр Можайский» пролетел над флагманским кораблем Шестого флота ВМС США «Маунт Уитни». Инцидент произошел в арктических водах, где в настоящий момент проходят крупномасштабные учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018»).
Фотоснимок российского воздушного судна опубликовал находящийся на борту «Уитни» корреспондент AFP Пьер-Анри Дейе. При этом журналист отметил, что это уже не первый случай, когда российский самолет сближается с натовским судном в данном регионе.
Тем не менее это первый раз, когда подобный эпизод был замечен одним из американских морских пехотинцев.
«Это не первый раз, когда мы наблюдаем такое, но впервые видим это невооруженным глазом», - цитирует Дейе военного.
Et soudain, un Tupolev au-dessus du navire-amiral de l'#Otan: la Russie s'invite dans les grandes manoeuvres #TridentJuncture18 (photos exclusives de @jnackstrand) https://t.co/ZJthkcDhcT #AFP pic.twitter.com/eIgCoRUTFG
— P_Deshayes (@P_Deshayes) November 3, 2018

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

104
Источник
Похожие новости
03 ноября 2018, 15:54
США призвали прекратить «безумие НАТО», грозящее войной с Россией
03 ноября 2018, 22:24
Из президентов в пациенты: Соцсети высмеяли новое «докторское» звание Порошенко
02 ноября 2018, 23:39
Очередное коварство Кремля: Украинские «агенты Путина» попали под санкционный каток

03 ноября 2018, 02:54
Трамп не нашелся, что ответить на вопрос о теме беседы с Путиным
02 ноября 2018, 23:39
«Путин ясно показал, что мы их не боимся»: Решетников о возвращении ГРУ
03 ноября 2018, 22:24
Военный эксперт объяснил, что самолет-разведчик США искал под Калининградом
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 03:54
«Сибирское пальто» Путина заставило Меркель заговорить по-русски - видео
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по базам США в Сирии
28 октября 2018, 23:24
Китай выходит на тропу войны. Кто станет первой жертвой?
31 октября 2018, 19:39
ИГИЛ* нанесло сокрушительное поражение американцам
28 октября 2018, 20:09
Не удержался: Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, едва услышав слово «Донбасс»
31 октября 2018, 01:39
На пути беженцев с Донбасса в России встал бюрократ-отряд
01 ноября 2018, 11:39
В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.