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Российский рейс "в интересах МВД Беларуси" не пустили в страну
22 августа 2020, 00:40 • 68 • В мире
Минобороны Белоруссии не пустило в воздушное пространство страны российский самолёт с военными, утверждает автор телеграм-канала Harbatsevich. По его сведениям, рейс из России должен был осуществляться "в интересах МВД Беларуси", однако заявка на прибытие самолёта так и не была одобрена.
В Белоруссию не пустили самолёт, который планировал прибыть на аэродром Мачулищи под Минском. Как утверждает автор телеграм-канала Harbatsevich, планировалось, что грузовой Ил-76 прибудет или 18, или 19 августа.
Отмечалось, что рейс запланирован "в интересах МВД Беларуси", но Генштаб республики так и не одобрил поданную заявку.
По данным блогера, на борту должны были находиться до 155 человек и 3 тонны груза.
При этом, передаёт "Хартия 97", на днях в Белоруссии якобы уже садился борт из России.
Отметим, что на фоне обострения политической обстановки в республике множатся спекуляции по этому поводу. Ранее внимание блогеров привлекли перелёты военно-транспортных бортов из Белоруссии в Россию и обратно.
Как выяснилось позднее, на этих рейсах отправились команды для участия в различных военных конкурсах.
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