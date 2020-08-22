Российский рейс "в интересах МВД Беларуси" не пустили в страну

В Белоруссию не пустили самолёт, который планировал прибыть на аэродром Мачулищи под Минском. Как утверждает автор телеграм-канала Harbatsevich, планировалось, что грузовой Ил-76 прибудет или 18, или 19 августа.

Отмечалось, что рейс запланирован "в интересах МВД Беларуси", но Генштаб республики так и не одобрил поданную заявку.

По данным блогера, на борту должны были находиться до 155 человек и 3 тонны груза.

При этом, передаёт "Хартия 97", на днях в Белоруссии якобы уже садился борт из России.

Отметим, что на фоне обострения политической обстановки в республике множатся спекуляции по этому поводу. Ранее внимание блогеров привлекли перелёты военно-транспортных бортов из Белоруссии в Россию и обратно.

Как выяснилось позднее, на этих рейсах отправились команды для участия в различных военных конкурсах.