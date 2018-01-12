Российский рельсотрон: Один грамм смерти требует много мегаджоулей

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Супероружие будущего в 6 раз прибавило в мощности

Это реальное достижение или журналистская утка?

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«И то, и то», - ответил Царьграду на этот вопрос один из специалистов академического уровня в ответ на вопрос о большом успехе российской науки.

Речь шла о том, что в Объединённом институте высоких температур (ОИВТ) РАН учёные сумели достичь мощности в 4,8 мегаджоулей на экспериментальной установке плазменного рельсотрона. Да, это успех, согласился собеседник Царьграда, имеющий отношение к этим работам. И успех солидный: за два года мощность этой установки удалось поднять в 6 раз.

А в чём тогда журналистская утка? А в том, что от этой установки до технологий, которые, как сообщалось в прессе, «в будущем позволят вооружить армию электромагнитными пушками», ещё очень далеко.

Нет, никто не спорит: слово «будущее» может иметь значения вплоть до бесконечности. И в проекте реально отрабатываются технологии, которые действительно многое позволят в том числе и в военной сфере. Но просто это пока именно эксперименты с целью увеличения мощности и скорости подачи энергии, что должно увеличить температуру плазменного поршня, а значит, повысить его скорость. Тем самым, естественно, повысится скорость выталкиваемого этим поршнем тела. На военном языке – заряда.

Суть устройства проста

Суть механизма действительно несложная. Два электрода – они же «рельсы». На один из них подаётся постоянный ток большой мощности. Через плавкую вставку ток устремляется на второй электрод. Несколько похоже на электрическую дугу при электросварке. Только здесь вставка мгновенно сгорает, образуя облако плазмы. Это и есть плазменный поршень. Через плазму продолжает идти электрический ток. В результате возникает сильное магнитное поле. Всё это вместе генерирует электромагнитную силу Лоренца, которая и толкает заряд с ускорением.

Может получиться красиво, потому что таким образом тело можно разогнать до космических скоростей. Дальше вступает в дело физика для 7-го класса средней школы: тело, летящее на большой скорости, встретившись с неподвижным телом по пути, щедро делится с ним своей кинетической энергией. Настолько, что оба приходят в негодность. Но если с одной стороны пулька массою в 3 грамма, летящая на скорости 6 км/с (эти скорости уже достижимы), а с другой – танк, результат может показаться кое-кому интересным. Кто не в танке.

Мишень во время испытания рельсотрона в Объединенном институте высоких температур РАН. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Проблемы начинаются дальше. Если рельсы спрятать в какое-то подобие ствола, чтобы получилась пушка, то возникают большие технические, технологические и конструкционные проблемы, исходящие из необходимости выдерживать громадные температурные и динамические нагрузки. А какова должна быть система подачи энергии…

США ушли дальше

В США рельсовые ускорители уже используются – правда, не с плазменной, а с твёрдой перемычкой. С их помощью запускаются, как катапультой, самолёты с авианосца. Американцы близки к результату и в создании электромагнитной пушки, которая уже проходила испытания. Так, в феврале 2008 года были достигнуты показатели в 10 мегаджоулей дульной энергии и 2,5 км/с скорости. Сообщалось об успешных испытаниях близкого к серийному образцу прототипа рельсотрона на 32 мегаджоуля. С такого можно запустить снаряд на 180 км.

Американцы продвинулись настолько далеко, что уже планируют поставить свой рельсотрон на эсминец «Замволт», подготовив для этого соответственно мощную энергетическую систему. Поговаривали о 2020 годе, но что получится на деле, пока неясно.

Известно, во всяком случае, что в американском военном ведомстве довольно громко звучат голоса за то, чтобы бросить заниматься «разной экзотикой», которая к тому же стоит баснословных миллиардов, принося весьма хилые результаты или не принося вовсе никаких. Не лишено вероятности предположение, что нынешний громкий доклад о ещё довольно-таки начальном успехе в России призван эти голоса приглушить, а возвысить те, которые будут указывать на российскую угрозу и требовать тратить и тратить деньги на пустоту.

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Кроме того, подобное оружие представляется необходимым в свете приближающейся эры гиперзвуковых ракет. Имеющимися ныне средствами они практически несбиваемы – недогоняемые, радионепробиваемые, электронно неперехватываемые. Зато рой граммовых пулек на пути – гарантированное уничтожение.

Кроме того, как говорят специалисты, даже простого «выстрела» без заряда, плазмой, достаточно для того, чтобы вывести у предполагаемой электрооборудование из строя. Потому исследовательские и экспериментальные работы над пушками-рельсотронами наверняка будут продолжаться в обеих странах.

При очень непростом молчании Китая…

Покровский Александр