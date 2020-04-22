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Российский регион попросит чехов отдать памятник Коневу
22 апреля 2020, 20:10 • 49 • Политика
Тверская дума приняла решение обратиться к муниципальным властям Праги
РФ давно просит вернуть демонтированный памятник маршалу Коневу. Не так давно муниципальные власти Праги убрали его с лица города. Активность и инициативность ради возвращения монумента проявил один из российских регионов – Тверская область.
Депутат городской думы столице Верхневолжья Сергей Юровский выступил с предложением обратиться к муниципальным властям Праги с просьбой вернуть памятник в город. Жители Твери и представители и коллеги поддержали инициатора. В сети адже появилась электронная петиция, которую может подписать любый желающий.
Напомним, что демонтаж памятника случился 3 апреля. Власти Чехии отказались передавать его в Россию. РФ расценила такое поведение, как цинизм надругательство над победой в Великой отечественной войне. СК завел уголовное дело на представителей власти Чехии. Президент страны Милош Земан назвал поведение муниципальных властей глупостью и не смогу назвать причины их поступка.
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