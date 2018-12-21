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Российский ракетный фрегат идет навстречу украино-американской "флотилии свободы"

21 декабря 2018, 17:54  •  163 • Политика
Российский ракетный фрегат с вертолетом на борту движется в сторону Азовского моря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на своего "очевидца". Ранее стало известно, что сенат США рассмотрит резолюцию с призывом "скорейшего проведения многонациональной операции по обеспечению свободы судоходства в Черном море", в которой эксперты увидели аналогию с печально известной турецкой операцией "Флотилия свободы" 2010 года.
Агентство не приводит названия фрегата, сообщая лишь то, что он вооружен двумя торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра, реактивным противоторпедным бомбометом, автоматической 100-миллиметровой артустановкой А-190, а также ракетами "Калибр-НК" или сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс".
Кроме того, на вооружении фрегата находятся две вертикальные пусковые установки с 12 зенитными ракетами комплекса "Штиль-1", являющегося аналогом "Бука", а также две шестиствольные пушки АК-630М.
Судя по описанию, это может быть один из трех фрегатов проекта 11356 "Буревестник", входящих в состав Черноморского флота: "Адмирал Эссен", "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович".
Ранее стало известно, что сенат США подготовил резолюцию с инициативой "скорейшей масштабной многонациональной операции по обеспечению свободы судоходства в Черном море". Сенаторы объяснили необходимость этого "поддержкой международных границ, двусторонних договоренностей и безопасного прохода через Керченский пролив и Азовское море". Кроме того, американские политики в этой резолюции обвиняют Россию в "чрезмерных претензиях на суверенитет".
Как отмечают эксперты, выдвинутая сенаторами идея о "масштабной многонациональной операции по обеспечению свободы судоходства" напоминает печально известные события вокруг так называемой "Флотилии свободы" в мае 2010 года, когда турецкие корабли с гуманитарным грузом попытались прорваться к сектору Газа. Однако конвой был остановлен израильскими военными, открывшими огонь в ответ на попытку сопротивления.
В результате девять человек были убиты и тридцать ранены, более десятка израильских военных получили ранения. Инцидент повлек скандал в мире, обострение ситуации в Ближневосточном регионе и критику Израиля.

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