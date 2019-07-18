Российский "ядерный зонтик" хотят сделать прозрачным: В США объяснили, чего ждут от продления договора СНВ-3

Об этом в ходе слушаний в американском сенате в профильном комитете заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер.

"Думаю, что пришло время охватить весь российский ядерный арсенал соглашением о контроле над вооружениями", — подчеркнул он.

По словам Эспера, при продлении ДСНВ-3 необходимо будет установить "новые рамки контроля над вооружениями". При этом он отметил, что Пентагон очень беспокоит тот факт, что в договоре не учитывается расширение арсенала нестратегического ядерного оружия, которым обладает Россия.

Эспер отметил, что в распоряжении российских военных есть около двух тысяч нестратегических ядерных зарядов. И они могут быть размещены как на море или на суше, так и в воздухе, на самолетах. Между тем, подчеркнул Эспер, "ни один из этих зарядов не ограничен каким-либо договором о контроле над вооружениями".

"Насколько я понимаю, президент (Дональд Трамп) предписал своей команде по национальной безопасности думать о контроле над вооружениями более широко, и в том, что касается систем вооружения, которые покрывает, и в том, что касается стран, которые он включает", - цитирует заявление кандидата в министры обороны "РИА Новости".

Также Эспер отметил, что в случае его назначения на пост министра обороны США, он приложит все силы для ограничения "стремительно растущего ядерного потенциала Китая".

Напомним, в Женеве в эти дни проходит новый раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности. Анонсируя эту встречу, ряд западных СМИ предположили, что на них будет обсуждаться предложение американской стороны о новом соглашении о контроле над ядерным вооружением. Речь идет о трехстороннем соглашении, к которому планируется подключить Китай.