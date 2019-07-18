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Российский "ядерный зонтик" хотят сделать прозрачным: В США объяснили, чего ждут от продления договора СНВ-3
18 июля 2019, 05:24 • 21 • Политика
Действующий договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) не учитывает весь ядерный потенциал России. Если речь зайдет о продлении этого договора, то новое соглашение должно дать США полный контроль над российским ядерным оружием, включая нестратегические заряды.
Об этом в ходе слушаний в американском сенате в профильном комитете заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер.
По словам Эспера, при продлении ДСНВ-3 необходимо будет установить "новые рамки контроля над вооружениями". При этом он отметил, что Пентагон очень беспокоит тот факт, что в договоре не учитывается расширение арсенала нестратегического ядерного оружия, которым обладает Россия.
Эспер отметил, что в распоряжении российских военных есть около двух тысяч нестратегических ядерных зарядов. И они могут быть размещены как на море или на суше, так и в воздухе, на самолетах. Между тем, подчеркнул Эспер, "ни один из этих зарядов не ограничен каким-либо договором о контроле над вооружениями".
Также Эспер отметил, что в случае его назначения на пост министра обороны США, он приложит все силы для ограничения "стремительно растущего ядерного потенциала Китая".
Напомним, в Женеве в эти дни проходит новый раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности. Анонсируя эту встречу, ряд западных СМИ предположили, что на них будет обсуждаться предложение американской стороны о новом соглашении о контроле над ядерным вооружением. Речь идет о трехстороннем соглашении, к которому планируется подключить Китай.
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