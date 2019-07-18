Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Они злы, они скорбят": Голландский политолог объяснил, как родственни...
"Как это объяснить? Никак!": На Валааме в монастыре Путину и Лукашенко...
"П*здуйте, хохлы": Бердянск встречает украинских туристов (Анна Сочина...
На кого рассчитан дешевый спектакль с ЗРК "Бук"? СБУ от отчаяния готов...
Главная / Политика

Российский "ядерный зонтик" хотят сделать прозрачным: В США объяснили, чего ждут от продления договора СНВ-3

18 июля 2019, 05:24  •  21 • Политика
Действующий договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) не учитывает весь ядерный потенциал России. Если речь зайдет о продлении этого договора, то новое соглашение должно дать США полный контроль над российским ядерным оружием, включая нестратегические заряды.
Об этом в ходе слушаний в американском сенате в профильном комитете заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер.
"Думаю, что пришло время охватить весь российский ядерный арсенал соглашением о контроле над вооружениями", — подчеркнул он.
По словам Эспера, при продлении ДСНВ-3 необходимо будет установить "новые рамки контроля над вооружениями". При этом он отметил, что Пентагон очень беспокоит тот факт, что в договоре не учитывается расширение арсенала нестратегического ядерного оружия, которым обладает Россия.
Эспер отметил, что в распоряжении российских военных есть около двух тысяч нестратегических ядерных зарядов. И они могут быть размещены как на море или на суше, так и в воздухе, на самолетах. Между тем, подчеркнул Эспер, "ни один из этих зарядов не ограничен каким-либо договором о контроле над вооружениями".
"Насколько я понимаю, президент (Дональд Трамп) предписал своей команде по национальной безопасности думать о контроле над вооружениями более широко, и в том, что касается систем вооружения, которые покрывает, и в том, что касается стран, которые он включает", - цитирует заявление кандидата в министры обороны "РИА Новости".
Также Эспер отметил, что в случае его назначения на пост министра обороны США, он приложит все силы для ограничения "стремительно растущего ядерного потенциала Китая".
Напомним, в Женеве в эти дни проходит новый раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности. Анонсируя эту встречу, ряд западных СМИ предположили, что на них будет обсуждаться предложение американской стороны о новом соглашении о контроле над ядерным вооружением. Речь идет о трехстороннем соглашении, к которому планируется подключить Китай.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
17 июля 2019, 07:54
Косачев: назначение фон дер Ляйен на пост главы ЕК не принесет значимых изменений для РФ
18 июля 2019, 02:09
В Кремле прокомментировали задержание матери тяжелобольного ребенка
18 июля 2019, 02:09
"Осталось выяснить, какая страна "наша": Признавший вину в крушении МН17 Гозман озадачил пользователей
17 июля 2019, 19:39
Защитить русских и православных: Что не так в Конституции России
17 июля 2019, 22:54
107 на 19: Луганск и Киев договорились об обмене пленными
17 июля 2019, 17:39
Захарова: межвенесуэльские переговоры на Барбадосе вызывают сдержанный оптимизм
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 июля 2019, 02:09
"Осталось выяснить, какая страна "наша": Признавший вину в крушении МН...
18 июля 2019, 02:09
Кто перевозил «Бук»? СБУ опровергла свое же сообщение по МН17
18 июля 2019, 02:09
На кого рассчитан дешевый спектакль с ЗРК "Бук"? СБУ от отчаяния готова хва...
18 июля 2019, 02:09
"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули...
18 июля 2019, 03:39
Как Киев переводят на украинский: Расстреливать за русский не будем. Но не хочешь учи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2019, 13:09
"Редкий цинизм": В России призвали ответить на ультиматум ЕС по МН17 "самым доходчивым" языком
12 июля 2019, 17:39
Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименовании России
16 июля 2019, 01:24
"Это они всегда хотят на халяву": Украина продлила санкции против России и получила неудобный вопрос про газ
13 июля 2019, 11:24
Под защитой «Пальмы»: на что способен российский морской комплекс ПВО нового поколения
11 июля 2019, 23:54
Свести с ума за один вопрос: Как журналистка "Рустави 2" перешла на крик после слов российского политика
12 июля 2019, 22:39
Норвежцы 3,5 часа не сообщали о взрыве, следили, как умирают русские моряки: Американец о гибели подлодки
12 июля 2019, 06:24
"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашли разгадку поведения "бесноватой" грузинской журналистки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.