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Российский "Циркон" можно перехватить с вероятностью 0,1 процента - эксперт
26 февраля 2019, 03:09 • 52 • В мире
Военный обозреватель Владислав Шурыгин рассказал, что гиперзвуковую ракету "Циркон" возможно перехватить только 10 ракетами с вероятностью 0,1%.
Военный обозреватель Владислав Шурыгин рассказал изданию "Звезда", что уничтожить гиперзвуковую ракету РФ "Циркон" современными средствами, можно сказать, невозможно.
Вероятность перехвата "Циркона" составляет 0,1%, и для этого нужно не менее 10 ракет-перехватчиков, утверждает эксперт. "Циркон" молниеносно наносит удар как по кораблям, так и по объектам на суше.
Ранее военный эксперт Михаил Тимошенко заявил Ura.ru, что "это грозное оружие, особенно для флота. Ни одна действующая система противоракетной обороны не способна противостоять "Циркону".
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