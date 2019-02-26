Российский "Циркон" можно перехватить с вероятностью 0,1 процента - эксперт

Военный обозреватель Владислав Шурыгин рассказал изданию "Звезда", что уничтожить гиперзвуковую ракету РФ "Циркон" современными средствами, можно сказать, невозможно.

Вероятность перехвата "Циркона" составляет 0,1%, и для этого нужно не менее 10 ракет-перехватчиков, утверждает эксперт. "Циркон" молниеносно наносит удар как по кораблям, так и по объектам на суше.



Ранее военный эксперт Михаил Тимошенко заявил Ura.ru, что "это грозное оружие, особенно для флота. Ни одна действующая система противоракетной обороны не способна противостоять "Циркону".