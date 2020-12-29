Российский "Спутник V" в аргентинских больницах встретили аплодисментами

Ольга Скабеева обнародовала в своём телеграм-канале видеоролик, как в Аргентине встретили вакцину из России. Ценный груз встретили аплодисментами.

Уже завтра, 29 декабря, в стране начнётся вакцинация против коронавируса.

Как уточняли ранее в пресс-службе президента Аргентины Альберто Фернандеса, до конца понедельника во все провинции страны будут доставлены партии вакцины. Власти латиноамериканской страны намерены за несколько месяцев провести вакцинацию большей части населения, находящейся в зоне риска.

Напомним, 300 тысяч доз российской вакцины были доставлены в Аргентину на прошлой неделе. Еще 5 миллионов должны прибыть в январе и 14 миллионов - в феврале.

Как уже подчёркивали в России, поставки вакцины против коронавируса в Аргентину не будут проводиться в ущерб обеспечению рынка нашей страны. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пояснял, что приоритетным рынком была и остаётся Россия.

"Все поставки вакцины в Аргентину будут осуществляться не в ущерб обеспечения препаратом отечественного рынка. Вакцина для Аргентины будет производиться за пределами нашей страны", - цитирует его слова ТАСС.