Российский "Панцирь" защитит Сербию: Президент Вучич подтвердил покупку зенитного ракетно-пушечного комплекса

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил покупку у России самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Заявление прозвучало в пятницу, 25 октября. По словам сербского лидера, ЗРПК "Панцирь-С" должен прибыть в его страну уже в ближайшее время.

Данный комплекс отлично зарекомендовал себя во время военной операции в Сирии, обеспечив надёжную защиту российской военной базы Хмеймим от дронов террористов. Также данные комплексы обеспечивают защиту от дронов зенитным ракетным комплексам С-400.