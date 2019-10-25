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Российский "Панцирь" защитит Сербию: Президент Вучич подтвердил покупку зенитного ракетно-пушечного комплекса

25 октября 2019, 21:24  •  37 • Политика
Глава Сербии Александр Вучич подтвердил в пятницу закупку у России одного ЗРПК "Панцирь-С", его прибытие ожидают в ближайшее время.
Президент Сербии Александр Вучич подтвердил покупку у России самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Заявление прозвучало в пятницу, 25 октября. По словам сербского лидера, ЗРПК "Панцирь-С" должен прибыть в его страну уже в ближайшее время.
Данный комплекс отлично зарекомендовал себя во время военной операции в Сирии, обеспечив надёжную защиту российской военной базы Хмеймим от дронов террористов. Также данные комплексы обеспечивают защиту от дронов зенитным ракетным комплексам С-400.
"Президент Сербии подтвердил в пятницу закупку у России одного ЗРПК "Панцирь-С", его прибытие ожидают в ближайшее время", - сообщает "РИА Новости".

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