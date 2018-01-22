Российский "истребитель танков" начнут испытывать в 2018 году

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Модернизированная самоходная пушка "Спрут-СДМ-1" готовится к государственным испытаниям.

Новую версию самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ-1" начнут испытывать в первом квартале 2018 года. Госиспытания завершатся в начале 2019 года, сообщили источники.

Обновленной пушке предстоит пройти стрельбовые и ходовые испытания на земле и на воде. Ее десантируют с самолета, а также проверят во время перевозки военно-транспортным самолетом. Если модернизированный "Спрут" пройдет государственные испытания, то будет произведена опытная партия, отметил источник.

Новая пушка сменит "Спрут-СД". Ее огневая мощь будет равна российскому танку Т-90. Основным вооружением "Спрута" является 125-мм пушка высокой баллистики. Она может вести огонь бронебойными, осколочно-фугасными и кумулятивными снарядами и управляемыми ракетами. Эксперты считают, что новая модификация не имеет аналогов за рубежом.

"Спрут-СДМ-1" разработан для ВДВ. По мнению разработчиков, он может заинтересовать сухопутные войска и морскую пехоту, передает "Интерфакс".