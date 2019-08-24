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Российский посол Яковенко завершил свою миссию в Лондоне
24 августа 2019, 18:54 • 60 • Политика
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский посол в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию в Лондоне и отбыл в Россию. Об этом сообщило в субботу посольство РФ в Великобритании.
"24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А. В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на родину", - отмечается в заявлении на сайте диппредставительства.
Как говорится в сообщении, временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.
Яковенко был назначен послом России в Великобритании в 2011 году.
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