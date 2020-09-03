Российский посол вежливо проигнорировал белорусских оппозиционеров

Член президиума КС Колесникова рассказала, что белорусские оппозиционеры связывались с послом России в республике Дмитрием Мезенцевым через электронные сообщения. Ответа пока не было.

"Но мы ждём, мы готовы нашу позицию объяснить", - произнесла политик в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Она добавила, что послания точно дошли до посла и наверняка он скоро даст ответ. Откуда была получена подобная информация, Колесникова не сообщила.

Дмитрий Мезенцев вежливо проигнорировал сообщения. Он поддерживает официальную позицию Москвы, о чём сообщил ранее. Стоящие перед Белоруссией вопросы должны решать граждане этой страны. Вмешиваться во внутренние дела другого государства российские дипломаты не намерены, поэтому с членами самопровозглашённого Координационного совета никаких встреч не запланировано, отметил Мезенцев.

Координационный совет считает, что он может обеспечить транзит власти в Белоруссии. В объединение вошли политические оппоненты президента Александра Лукашенко. Генеральная прокуратура республики возбудила дело. В ведомстве считают, что КС намерен захватить власть и призывает к этому, чем угрожает национальной безопасности.