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Российский посол раскрыл истинную причину борьбы Польши с "Северным потоком - 2"

23 сентября 2020, 10:05  •  78 • Политика
Фото: Stephan Schulz/ZB/www.globallookpress.com
Варшава выступает с недовольством по строительству газопровода в корыстных целях
Польша мечтает стать энергетическим центром в Европе. Именно это желание заставляет Варшаву яро высказываться против "Северного потока – 2". Об этом рассказал российский посол в Германии Сергей Нечаев.
По его словам, в действиях Польши замешаны солидные экономические интересы, которые соответствуют и немецким. При этом дипломат выразил сожаление в том, что в этой стране так активна "антироссийская рефлексия".
Нечаев также отметил, что американцы и немцы, которые критикуют Россию, уточняют, что в Восточной Европе не хотят тесного сотрудничества Москвы и Берлина.
Также посол подчеркнул в интервью газете Berliner Zeitung, что до недавнего времени правительство ФРГ выступало в защиту газопровода. Поэтому он надеется, что такая тенденция сохранится. Нечаев указал на то, что "Северный поток – 2" – экономический проект, у которого есть все разрешения и который отвечает европейским стандартам. При этом газопровод строится в интересах Берлина, делая продукцию этой страны более популярной в мире. Более того, с СП-2 у Германии не будет энергетических проблем из-за отсутствия ядерной энергии и угля.
Против газопровода выступает не только Польша, но и США. После ситуации с Алексеем Навальным, которого, как считают в Берлине, отравили "Новичком", борьба с проектом разгорелась с новой силой. Вашингтон хочет создать коалицию, чтобы не дать достроить "Северный поток – 2". Это, по мнению депутатов бундестага, показало, что в Европе не все едины в своей позиции по отношению к газопроводу. При этом эксперты полагают, что на решение судьбы проекта остался месяц.

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