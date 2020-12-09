Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Главная / Политика

Российский посол оказался в центре скандала в Израиле

09 декабря 2020, 19:30  •  227 • Политика
Анатолий Викторов. Фото: israel.mid.ru
Дипломата вызвали в МИД страны
Министерство иностранных дел Израиля захотело пообщаться с российским послом Анатолием Викторовым. В Иерусалиме возмутились тем, что дипломат сказал газете The Jerusalem Post.
Сообщается, что глава политико-стратегического департамента МИД Алон Бар осудил слова посла. Глава российской дипмиссии в разговоре с изданием заметил, что обстановка в регионе достаточно шатка не из-за Тегерана, который косвенно участвует в войнах. По его мнению, причиной всему конфликт между Израилем и Палестиной, который страны никак не могут уладить, тот факт, что государства не могут понять друг друга, а также нарушение резолюций ООН.
МИД Израиля подчеркнул, что подобная точка зрения не отвечает тому, что реально происходит на Ближнем Востоке, эти моменты постоянно становятся предметом обсуждения в разговорах дипломатов стран.
Как пишет газета, Викторов намерен отправить им письмо, где объяснит свою позицию, ведь некоторые части его высказываний журналисты осветили неправильно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



227
Источник
Похожие новости
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты кем себя возомнил?"
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при испытаниях
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
09 декабря 2020, 12:10
Байдена не признали президентом США: Республиканцы поставили подножку в конгрессе
09 декабря 2020, 17:40
"Так я ж хотел, но…": Конфуз Зеленского с ультиматумом Путину объяснили "уважительной причиной"
09 декабря 2020, 15:50
Вы стреляйте, а мы промолчим: Что стоит за прорывом украинских диверсантов
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты ...
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при исп...
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили&...
09 декабря 2020, 04:50
Украинская столица забита российскими товарами! – главарь киевских нацистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 декабря 2020, 02:15
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизнесмен сказал правду
05 декабря 2020, 01:50
Новая должность Чубайса грозит новым налогом для России? Пронько рассказал, к чему готовиться
02 декабря 2020, 22:30
Озвучен срок распада Украины
05 декабря 2020, 14:40
Сатановский о новом статусе Чубайса: "Всё-таки Путин гений"
03 декабря 2020, 07:40
Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано"
04 декабря 2020, 16:40
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обратный отсчёт
05 декабря 2020, 03:40
Глава форума в Давосе глобалист Клаус Шваб и его планы "упразднить человека"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.