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Российский посол оказался в центре скандала в Израиле
09 декабря 2020, 19:30 • 227 • Политика
Дипломата вызвали в МИД страны
Министерство иностранных дел Израиля захотело пообщаться с российским послом Анатолием Викторовым. В Иерусалиме возмутились тем, что дипломат сказал газете The Jerusalem Post.
Сообщается, что глава политико-стратегического департамента МИД Алон Бар осудил слова посла. Глава российской дипмиссии в разговоре с изданием заметил, что обстановка в регионе достаточно шатка не из-за Тегерана, который косвенно участвует в войнах. По его мнению, причиной всему конфликт между Израилем и Палестиной, который страны никак не могут уладить, тот факт, что государства не могут понять друг друга, а также нарушение резолюций ООН.
МИД Израиля подчеркнул, что подобная точка зрения не отвечает тому, что реально происходит на Ближнем Востоке, эти моменты постоянно становятся предметом обсуждения в разговорах дипломатов стран.
Как пишет газета, Викторов намерен отправить им письмо, где объяснит свою позицию, ведь некоторые части его высказываний журналисты осветили неправильно.
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