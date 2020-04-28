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Российский посол Барбина жестко ответил США из-за Арктики
28 апреля 2020, 10:49 • 95 • Политика
Действия США по лоббированию собственных интересов в Арктике ставит под угрозу внешнеполитическую стратегию Копенгагена, заключающуюся в стремлении к сохранению этого региона свободным от конфронтации. К подобному выводу пришли в датском издании Politiken.
При этом в интервью СМИ старший сотрудник Датского института международных исследований Ханс Моуритцен обратил внимание на то, что ответные высказывания российского посла в Дании Владимира Барбина «стали самой жесткой контратакой России в связи с деятельностью США в Арктике».
Эксперт отметил, как посол Карла Сэндс пояснила, что предложение США помощи Гренландии на 83 миллиона датских крон объясняется желанием избавить ее от «зловредного влияния и давления» со стороны РФ и КНР. Однако подобные действия, по мнению эксперта лишь приводят к эскалации противостояния в арктическом регионе.
«США и раньше критиковали действия России в Арктике, но до сих пор РФ предпочитала сглаживать конфликт», — заявил Моуритцен. При этом им было обращено внимание на слова Барбина, который в ответ на соответствующий запрос Politiken с просьбой прокомментировать ситуацию жестко отреагировал на подобную подстрекательскую деятельность американцев.
— заявил Барбин.
Иностранный исследователь также обратил внимание на то, что слова российского посла напрямую не касаются Дании, однако «все равно неприятно, когда большие державы из-за нас спорят»: «Впервые россияне отвечают на таких повышенных тонах». Однако российская сторона в данном случае выразила возмущение не из-за самого факта американской помощи Гренландии, а по поводу того, в каком провокационном виде она была преподнесена....
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