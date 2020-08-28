Российский патруль жестко наказал американцев

Можно с определенным юмором представить эту картину. По дороге на северо-востоке Сирии пылит российская патрульная группа, в составе которой два БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун-К» и автомобиль «Урал» - выполняют поставленную задачу. С воздуха её прикрывают вертолёты. При вхождении в зону контроля Международной антитеррористической коалиции (МАК), ну, то есть в ту часть страны, которую незаконно занимают американцы, колонну начинают преследовать два бронеавтомобиля MRAP с надписью US ARMY на борту. А вскоре дорогу перекрывают ещё две подобные машины под звёздно-полосатым флагом. Что последует далее?

По сюжету голливудского кино, лихие шерифы должны перекрыть путь «мексиканцам», уложить их на землю и заковать в наручники. Однако дело происходит не в Техасе или Аризоне, а в Сирии и гонятся рейнджеры не за какими-то там чико в пустыне Чиуауа, а за военной полицией РФ. Дальше начинается уже российский блокбастер. БТР, не останавливаясь (ну, чего тормозные колодки понапрасну стирать), таранит бронеавтомобиль, освобождая дорогу, и колонна продолжает заданное движение. Вертолёты демонстративно ложатся на боевой курс, чем дополняют эту «картину маслом». Далее следуют титры.

Здесь нужно учесть два обстоятельства. Первое техническое — MRAP это лёгкий бронеавтомобиль, предназначенный для транспортировки людей, БТР-82А — 16 тонная машина с колёсной формулой 8×8, вооруженный 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулемётами. Подставлять борт американцам было просто глупо — в результате члены экипажа достаточно серьезно пострадали. Второе — о прохождении российской патрульной группы военное командование США было уведомлено заранее, в том числе и о прикрытии колонны вертолётами, применение которых разрешено действующими российско-американскими протоколами о порядке деконфликтизации от 2019 года. Так что, кто не спрятался — я не виноват.

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Есть ещё один нюанс, который не учли американские вояки. Русские считают, что тормоза придумали трусы. В том смысле, что российские военные ни перед чем не остановятся ради выполнения поставленной задачи. Тут бы «пиндосам», как называют россияне американских военных, вспомнить историю легендарного броска российских десантников, когда они заняли аэропорт «Слатина» в Приштине в ночь с 11 на 12 июня 1999 года. Батальон ВДВ на БТР-80 пыталась остановить танковая бригада Великобритании (солдат этой страны наши в Югославии прозвали «полупиндосами»), но у них ничего не получилось. Русские и на бронетранспортёрах прут вперёд как танки.

Понятное дело, что в «высоких» штабах России и Соединенных Штатов прозвучали взаимные обвинения друг друга в этом инциденте. Глава пресс-службы Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Эллиот, например, утверждает, что российские военные намеренно спровоцировали ДТП в Сирии, в результате чего пострадали военные США. Действия военной полиции РФ он назвал «небезопасными и непрофессиональными». При этом подчеркнул, что во избежание конфликта американский автомобиль сразу покинул место происшествия (по-русски это называется сдристнул).

Также, по словам г-на Элиота, «коалиция и США не хотят эскалации с любыми государственными силами, но силы США всегда оставляю за собой неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий».

Минобороны РФ, устами руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР полковника Алексея Посунько, в свою очередь обвинило в инциденте с патрулём в Сирии Пентагон. Было упомянуто, что маршрут и состав патруля накануне был согласован с американскими военными. Также сообщалось, что военнослужащие США попытались заблокировать своим автомобилем российский конвой в нарушение всех договоренностей.

Промолчал лишь тот неизвестный механик-водитель БТРа, который, услышав в наушниках шлемофона команду командира: «Мех, тапку в пол!», прибавил обороты и уверенно направил многотонную машину в корму американского бронеавтомобиля. Преграда устранена — поехали дальше.

Заметим, что это уже далеко первый инцидент на дорогах в Сирии между российскими и американскими военнослужащими. Нечто подобное произошло и в феврале нынешнего года в районе города Камышлы (это примерно то же место, где произошел нынешний инцидент), когда бронеавтомобили армии США пытались остановить российскую бронегруппу. Тогда американцы преднамеренно замедлили движение перед ехавшей колонной под флагом РФ, а когда один из «Тигров» пошел на обгон, стали теснить его на обочину. Россиянам пришлось объехать препятствие по полю, чтобы двинуться дальше.

Стычки между российскими и американскими военнослужащими в Сирии действительно происходят. Правда, до драки и стрельбы дело пока не доходило. При этом обе стороны отрицают факты противоречий. Вот и предыдущий руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков говорил, что «военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи, действуют в рамках договоренностей, и какого-либо конфликта между ними не было». Так он прокомментировал сообщение о том, что американцы мешали россиянам проводить патрулирование в сирийской провинции Хасаке.

Об этом же говорил и помощник главы Пентагона по связям с общественностью и прессой Джонатан Хоффман, который в начале нынешнего года сделал заявление о перестрелке, якобы произошедшей между военнослужащими США и РФ в районе сирийского города Эль-Хасака. По его словам, нет какой-либо информации о событиях, которые можно характеризовать подобным образом. Хоффман также добавил, что «уверен только в том, что американские и российские военные знают, где расположены силы обеих армий и поддерживают постоянный контакт». Представитель Пентагона заявил, что ведется работа над предотвращением конфликтов, чтобы исключить недопонимание и возможные из-за этого случайные столкновения.

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Здесь можно вспомнить и историю с остановкой российского патруля в Сирии американцами и «задержание» в 2018 году российского генерал-майора. В Минобороны РФ тогда подтвердили, что подобный инцидент имел место быть — в районе сирийского города Манбиджа, который находился под тройным контролем коалиции во главе с США, курдских отрядов и сирийских правительственных войск. Туда отправилась и колонна с российскими офицерами. Её действительно остановили для досмотра, однако после установления личностей по имеющимся каналам связи, американцы автомобили пропустили и никакой агрессии не проявляли. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри тогда заявил, что «всё решилось по военным каналам».

То есть нарываться на откровенный конфликт в Сирии не особо хотят ни российские, ни американские военные. Это объяснимо — Россия и США не находятся в состоянии войны, а лишь оказывают поддержку разным сторонам внутрисирийского вооруженного противостояния. Палец на спусковом курке, но стрелять друг в друга, это значит не «поддерживать», а открыто воевать. И здесь военные двух стран стараются проявлять сдержанность, чувство такта и дипломатии, насколько это возможно в представлении военных людей, которые привыкли побеждать, а уже потом проводить переговоры.

К слову, случай с «задержанием» в Сирии российского генерала американские СМИ выставили как «слабость» армии РФ — то ли это обычная американская пропаганда, то ли желание стравить военнослужащих России и США, которые и так особых симпатий друг к другу не питают. Но тогда, видимо, никто просто не сообразил, что нужно просто дать команду: «Мех, тапку в пол!». Сейчас, как видно, таких проблем не возникает и американцы это хорошо запомнят.