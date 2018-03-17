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Российский омбудсмен: ООН и ОБСЕ заставят Киев помочь гражданам России проголосовать на Украине

17 марта 2018, 08:09  •  54 • Политика
Татьяна Москалькова написала официальные письма в ООН, ОБСЕ и Совет Европы в связи с нарушением прав человека на Украине.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова написала официальные письма в ООН и ОБСЕ по поводу угроз Киева не позволить находящимся на Украине гражданам России проголосовать на президентских выборах в посольстве и консульствах своей страны. Соответствующая информация была опубликована на сайте уполномоченного по правам человека в России.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что физически не позволит гражданам России на Украине принять участие в российских президентских выборах. Российский омбудсмен расценивает это, как покушение на прав человека и требует в письме от ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию, принудить украинские власти соблюдать международное право и обеспечить гражданам России на Украине возможность исполнить свой гражданский долг.
"В связи с этим заявлением Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила официальные письма в ООН, Директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Комиссару Совета Европы по правам человек", - гласит сообщение.

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