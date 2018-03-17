|
Российский омбудсмен: ООН и ОБСЕ заставят Киев помочь гражданам России проголосовать на Украине
17 марта 2018, 08:09 • 54 • Политика
Татьяна Москалькова написала официальные письма в ООН, ОБСЕ и Совет Европы в связи с нарушением прав человека на Украине.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова написала официальные письма в ООН и ОБСЕ по поводу угроз Киева не позволить находящимся на Украине гражданам России проголосовать на президентских выборах в посольстве и консульствах своей страны. Соответствующая информация была опубликована на сайте уполномоченного по правам человека в России.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что физически не позволит гражданам России на Украине принять участие в российских президентских выборах. Российский омбудсмен расценивает это, как покушение на прав человека и требует в письме от ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию, принудить украинские власти соблюдать международное право и обеспечить гражданам России на Украине возможность исполнить свой гражданский долг.
Подпишитесь на нас
54
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 марта 2018, 07:54
|
14 марта 2018, 21:39
|
14 марта 2018, 02:09
|
16 марта 2018, 09:24
|
15 марта 2018, 07:24
|
15 марта 2018, 10:39
|
16 марта 2018, 19:09