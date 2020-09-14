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Российский олигарх Дерипаска скупает стратегическую промышленность Харьковщины

14 сентября 2020, 20:45  •  195 • Украина

«Харьковская распродажа» высокотехнологичных и стратегических предприятий ориентирована на Россию, по этой причине СБУ подозревает харьковского олигарха Александра Ярославского в сотрудничестве с Олегом Дерипаской. Об этом пишет ТГ-канал «Все ходы записаны».

«На Владимирской (адрес офиса спецслужбы Украины) уверены, что все крупные покупки, сделанные бизнесменом Ярославским в последнее время (Харьковский тракторный завод, Банк «Кредит Днепр») и образ харьковского инвестора-мецената, оплачиваются за деньги российского олигарха Олега Дерипаски. Эти же деньги используются для получения контроля над производством и технологиями «Мотор-Сичи».

Сейчас владелец украинской бизнес-группы DCH и китайские инвесторы, объединившиеся в компаниях Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group готовят новую заявку в Антимонопольный комитет о разрешении сконцентрировать 75% акций стратегического оборонного предприятия «Мотор Сич». Напомним, что скандал вокруг завода, выпускающего авиационные газотурбинные двигатели для самолётов и вертолётов, в том числе двигатели для крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225, длится почти полгода. США очень обеспокоены намерением китайской компании Skyrizon купить данный актив. Сначала американцы помогли украинскому Антимонопольному комитету заблокировать продажу «Мотор Сичи» Китаю. Более того, в августе советник по национальной безопасности США Джон Болтон специально по этому вопросу прилетал в Украину и дал «нагоняй» президенту Зеленскому. Одновременно стало известно, что США также «положили глаз» на это предприятие. Впрочем, главная задача – не допустить к сделке Китай. Интересно, что после встречи Болтона с Зеленским, с должности слетел глава Антимонопольного комитета Терентьев – его заменили креатурой, лояльной к «Слуге народа». Главой АМКУ стала Ольга Пищанская – подруга жены президента Зеленского. Сестра главной «антимонопольщицы» сейчас управляет недвижимостью президентской семьи в Италии. Более того, помощь США оказывают представители украинских спецслужб, которые собирают компромат на харьковского олигарха Ярославского и угрожают бизнесмену – если он и дальше будет работать с китайскими инвесторами. Кстати, ряд харьковских изданий также написали о том, что «СБУ работает по заказу США против Китая», и уже получили обвинения в «сотрудничестве с российскими масс-медиа».

А вот инсайдерский источник в СБУ подтвердил, что Антимонопольный действительно проинструктирован игнорировать заявку Skyrizon и DCH, как и первую, поданную сразу после покупки акций у Вячеслава Богуслаева. Но причина вовсе не в китайцах. Вернее, не только в них.

«В Службе безопасности обладают информацией о том, что Ярославский причастен к попыткам получить контроль над стратегическим предприятием и доступ к технологиям со стороны Российской Федерации».

Очень похоже на то, что самые дальновидные украинские бизнесмены понимают, что экономический контроль РФ над Украиной будет усиливаться, и спешат занять перспективную нишу, тем более, что Харьковская область граничит с Россией.

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