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Российский НИИ записали в противники Америки за "хакерство". Ещё один институт попал под санкции
24 октября 2020, 10:30 • 31 • Политика
Ещё один институт попал под американские санкции. Вашингтон записал в "противники Америки" Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, обвинив его в "хакерстве".
Соответствующее заявление в пятницу сделало Министерство финансов США. По информации ведомства, российский НИИ якобы разработал компьютерный вирус Triton (другие названия - TRISIS, HatMan), с помощью которого в августе 2017 года был атакован нефтехимический завод на Ближнем Востоке.
В Минфине США отметили, что Triton "специализируется" на промышленных объектах. Вредоносная программа инициирует процедуры аварийного отключения, которые обычно срабатывают при чрезвычайных ситуациях. Распространяется вирус с помощью фишинга (как правило, под фишингом подразумевается рассылка вредоносного кода в электронных письмах).
Министерство финансов США подчеркнуло, что санкции вводятся в соответствии с разделом 224-го закона о борьбе с противниками Америки посредством санкций (CAATSA). Отметим, что это уже не первое российское НИИ, попавшее под ограничения США. Ранее Вашингтон наказал один из институтов, который работал над созданием вакцины от коронавируса "Спутник V".
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