Российский миллиардер Фридман намерен купить у Пинчука его медиа-империю

В информационном пространстве Украины ходят упорные слухи о том, что олигарх Виктор Пинчук хочет продать или передать в управление свой медиа-холдинг, куда входят «каналы-разжигатели» типа ICTV. Судя по всему, зять президента Кучмы намерен выйти из игры и уехать в Лондон, где у него дом и семья.«Неужто не верит в победу Байдена и демократов в США?», - иронизируют по этому поводу пользователи соцсетей. Как пишет ТГ-канал «Картель», Пинчук предлагал свой медиа-холдинг оппозиционеру Виктору Медведчуку, однако политик не видит выгоды в такой сделке. С информационной поддержкой ОПЗЖ вполне справляется холдинг «Новости», куда входят телеканалы ЗИК, 112 и «NewsOne».Как говорят осведомленные источники, последний год медиа-холдингом Пинчука StarLightMedia, куда входит три информационных (СТБ, «Новый», ICTV) и три развлекательных канала («Еще», Мега» и М-2») управляют представители Альфа-Групп. По слухам, покупателем медиаресурсов трубного олигарха может стать Михаил Фридман: российский миллиардер, председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Если эта сделка состоится, то Пинчук сможет рассчитаться частично по займам, которые брал у Сороса под политические проекты. Сами же политические активы зятя Кучмы, в частности, партия «Голос» Вакарчука, тоже отойдет «Альфа-групп». По данным ТГ-канала «Анонимус», Фридман заинтересован «продвигать» львовян, которые составляют основу «Голоса» и избавиться от соросят, которые оккупировали власть в Украине.Кстати, этот план реализуется вполне успешно: от руководства партией отстранен певец майданов Вакарчук (после серии налоговых скандалов, организованных юристом Андреем Портновым), а место лидера заняла Кира Рудык - львовская предпринимательница из IT-бизнеса. Похоже, Михаил Фридман хочет занять нишу Садового – в политике и медиа. Ведь именно мэр Львова и его политсила после майдана задавали проевропейский тон в политике страны и диктовали повестку дня. Сейчас «проевропейское направление» просело, а один из его идеологов Петр Порошенко (кстати, имеющий дружественные связи с Фридманом), чаще ходит на допросы в ГБР, чем на заседания парламента. Его электорат замер в растерянности, и мобилизовать «еврооптимистов» может только новая проукраинская сила, которую, не исключено, будут лепить на базе «Голоса». Вот для ее раскрутки и может пригодится медиа-концерн Пинчука, который сегодня выставляется на торги.