Российский МИД выразил сожаление в связи с решением Израиля выдать Алексея Буркова США

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов во вторник на встрече с временным поверенным в делах Израиля в Москве Яковом Ливне выразил сожаление в связи с решением израильских властей выдать Соединенным Штатам россиянина Алексея Буркова. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы обсуждались также некоторые актуальные вопросы двусторонней российско-израильской повестки дня, - информировали в российском дипведомстве. - При этом с российской стороны было высказано крайнее сожаление решением израильских властей выдать российского гражданина Буркова США вопреки имеющемуся запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на родину и отмечено, что такие действия идут вразрез с конструктивными партнерскими отношениями, которые динамично развиваются в последние годы между Россией и Израилем".

Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля, его дело рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме. В понедельник власти Израиля передали россиянина представителям Минюста США для экстрадиции.

