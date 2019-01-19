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Российский МИД сообщил о грубом нарушении ПАСЕ прав России как члена Совета Европы
19 января 2019, 06:39 • 88 • Политика
Устав Совета Европы подразумевает, что у всех стран-участниц должны быть равные права. Изучив документы ПАСЕ, юристы пришли к выводу, что они грубо нарушают права России как члена Се. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил журналистам о том, что юристы, тщательно изучив документы ПАСЕ, сочли их ущемляющими интересы России, учитывая то, что она является членом Совета Европы.
В частности, лишение российской делегации права голоса противоречит уставным документам СЕ.
"Сегодня проблема уже не в том, вернутся ли наши депутаты к нормальной работе в ПАСЕ. Само это фундаментальное различие между подходами ПАСЕ и комитета Европы должно быть преодолено. Потому что если его оставить, это будет означать, что любая страна по сугубо политическим причинам может быть подвергнута дискриминация", - пояснил замглавы МИД РФ.
По словам Грушко, такое "фундаментальное различие" между подходами, которые демонстрируют ПАСЕ и Совет Европы должны быть исключены. В противном случае дискриминации по политическим мотивам может быть подвергнута любая страна.
Об этом сообщает "РИА Новости".
17 января стало известно, что Государственная дума приняла решение не отправлять российскую делегацию в ПАСЕ в январе 2019 года и оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы.
Ранее решение официально отказаться от работы в ПАСЕ было принято Совфедом России. Еще прежде того спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что организация отошла от принципов демократии, а потому самоустранение России из нее будет лишь в интересах российских граждан.
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