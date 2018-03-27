Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неизвестные пытались подорвать людей на военных объектах близ Вашингтона
Путин сделал гражданами России свыше 60 человек: Большинство - украинцы
На дискредитацию выборов в России были брошены "батальоны русофобов" —...
Второй этап операции «Скрипаль»
Главная / В России

Российский МИД потребовал от Запада поделиться доказательствами по «делу Скрипаля»

27 марта 2018, 16:39  •  108 • В России

- Я обращаюсь к посольству США и Великобритании в Москве с просьбой направить в МИД информацию, которую они рассылают друг другу в качестве «доказательной базы», но не передают российской стороне и не предают гласности, - написала сегодня на своей странице в Facebook официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Далее она привела цитаты американского посла Джона Хантсмана, который, рассуждая о доказательствах причастности России к инциденту в Солсбери, заявил следующее: «Информация, которую представила британская сторона, весьма убедительна. Картина была достаточно ясной, не только для Соединенных Штатов, но и для десятка других стран, которые приняли соответствующие решения. Власти США, проведя межведомственный анализ и проконсультировавшись с десятками других стран, пришли к четким выводам, что доказательств вины России достаточно».

- Зачем столько слов, когда можно было бы просто ответить на вопрос: на основании каких доказательств Штаты приняли решение о «виновности» России? Если материалы были переданы странам ЕС и США, почему они не преданы гласности? - резонно спросила Захарова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

108
Источник
Похожие новости
26 марта 2018, 03:09
«Дышать уже было нечем»: не менее 37 человек погибли и около 60 пропали без вести после пожара в ТЦ Кемерова
26 марта 2018, 21:09
Путин примет решение об ответе на «дипломатический демарш»
25 марта 2018, 20:39
«По щелчку пальцев ситуацию не исправить»: что происходит на подмосковном полигоне «Ядрово»

Загрузка...
27 марта 2018, 01:54
«Контуры войны будущего»: как российская армия готовится к конфликтам нового поколения
26 марта 2018, 21:09
В Украине задержали российское судно с крымчанами на борту
26 марта 2018, 17:54
Российская армия подавила НАТО
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 марта 2018, 13:39
В Екатеринбурге "захватили" телебашню и требуют референдум
27 марта 2018, 08:39
Гербарий уродов. В нём тоже виноват Путин?
20 марта 2018, 17:24
CNN и расследование века: Путин может иметь связи с Россией
23 марта 2018, 13:39
Лавров разрешил странам мира отзывать дипломатов из России по своему усмотрению
24 марта 2018, 18:54
Страны Евразийского союза не поддерживают Россию в конфронтации с Британией
26 марта 2018, 09:55
Дело Скрипаля: построение перед атакой
27 марта 2018, 02:09
Захарова прямо назвала заказчиков отравления Скрипаля в Солсбери
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.