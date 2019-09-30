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Российский МИД пообещал, что новые санкции США не останутся без ответа

30 сентября 2019, 21:24  •  125 • Политика

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Введенные в понедельник американской администрацией санкции в отношении двух граждан РФ не останутся без ответа. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

"Как и раньше, антироссийский выпад не останется без ответа. <...> Одновременно призываем американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла", - сообщили в дипведомстве. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве выразили "крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций".

Расширение Соединенными Штатами антироссийских санкционных списков является отражением охватившего США внутриполитического кризиса, отметили в МИД РФ.

"Понимаем, что подобные шаги являются отражением охватившего США внутриполитического кризиса, в котором российская тематика намеренно используется частью вашингтонского истеблишмента в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей, - говорится в сообщении. -  Но тем должностным лицам, которые идут на поводу откровенных русофобов, стоит задуматься, что их действия противоречат публичным заявлениям американского руководства о стремлении к нормализации двусторонних отношений, усиливают напряженность на международной арене".

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